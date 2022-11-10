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美學者：習近平極端集權 未來5年局勢恐不穩

多位Fed官員支持放緩升息步伐 但說利率峰值恐高於預期

編譯季晶晶／綜合外電
舊金山聯準銀行總裁戴利。（路透）
舊金山聯準銀行總裁戴利。（路透）

今年大部分時候，聯準會官員發言時都有「迅速」和「前置升息」等詞彙，強調面對40年來最高的通膨應積極升息；但現在，這些決策者裡有一部分人開始用過去升息1碼、而非升息3碼時的措辭。這個訊號顯示，聯準會準備放慢升息步伐，以評估借貸成本上升的影響。

10日的新數據顯示，10月CPI升幅放緩超過預期，迄今為止的升息行動可能開始奏效。聯準會已將指標利率區間由3月接近零的水準，調高到3.75%-4%。

美國的利率決策官員周四講話時用了「漸進」和「有分寸」等詞彙，來描述升息的新方式，但他們仍強調，借貸成本最終可能仍比幾個月前大多數人預期的更高，且維持的更久。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）在歐洲經濟與金融中心的一場視訊會議上表示，她在9月時預期明年聯邦資金利率峰值將達4.9%左右，高於同事的預測中值。鑒於通膨往往滯後於其他大多數經濟數據，以及美國經濟面臨全球經濟成長放緩在內的各種不利因素，她「支持採取更漸進的方式來達到此一目標」。

不過，她說寧願升息略微過頭，也不願意升得不夠高，還想把利率維持在那個水準夠長的時間，以便「確實」將通膨拉回到2%。

市場參與者似乎並未注意到這一點。美股因為通膨似已觸頂而大漲，交易員將明年聯準會政策利率區間的峰值預測下調到4.75%-5%，低於CPI發布前的5%。市場還預期明年下半年開始降息。

除戴利外，堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）在與達拉斯聯準銀行共同主辦的能源會議上也表示，「決策者判斷經濟對較高利率的反應時，更有分寸的升息方式可能特別有益」。

10日在另一場活動上，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表達了與戴利相似的看法，也認為聯準會的主要風險在於行動還不夠激進。她聲稱，「鑒於目前的通膨水準、廣泛性和持久性，貨幣政策需更具限制性，並維持其限制性一段時間，以便通膨持續下行到2%」。

費城聯準銀行總裁哈克說，一旦利率升至4.6%，聯準會應該暫停，以評估收緊政策的影響。

升息 利率 聯準會

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