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分析師：加密幣、科技股 只是第一批倒下的骨牌

編譯湯淑君／綜合外電
受Binance證實不買FTX資產的消息打擊，比特幣和其他加密幣應聲下跌。(路透)
受Binance證實不買FTX資產的消息打擊，比特幣和其他加密幣應聲下跌。(路透)

世界第三大加密幣交易所FTX瀕臨倒閉，可能進一步打擊投資人對風險性資產的胃口。分析師警告，加密幣和大型科技股可能只是隨流動性枯竭而倒下的第一批骨牌。

財經網站MarketWatch報導，摩根大通（JPMorgan）策略師Nikolaos Panigirtzoglou預料，受FTX牽連，「保證金追繳、去槓桿化和加密幣公司/平台倒閉將如瀑布崩瀉般一波接一波」，可能持續數周之久，比特幣（bitcoin）價格可能再跌25%。

但往光明面看，他認為FTX風暴對整體加密幣市場的打擊應該比Terra崩盤來得輕微，因為之前「去槓桿化」已進行一波了。技術分析師Tom DeMark認為，最快周五，比特幣就可能看到低點。

Equity Logic投資組合經理人Thomas H. Kee Jr.認為，加密幣這波賣壓與今年科技股賣壓一樣，都與刺激經濟措施相關的流動性逐漸枯竭有關。他說：「當金額超多的資金注入經濟，總是助長過度的風險承擔行為；但在流動性乾涸時，那些經歷非理性榮景的資產價格往往會迅速重新調整，調整到較保守的價位。」

他指出，大型科技股和加密幣是流動性過剩的兩大明顯受惠者，如今價格都遭到重估，因為之前估值都被高估，但這不代表整體市況都是如此。

賣壓可能蔓延其他資產，但時候未到

Kee並提醒投資人留意，這波加密幣賣壓可能預告「前頭還有狀況」。他說：「儘管股價大跌的情形只局限於亞馬遜、特斯拉、Meta這類大型股，以及幾乎所有的加密幣，但導致這些科技股大跌的原因，也可能影響其他資產類別，只是程度沒那麼劇烈，或者還不會立即發生罷了。」

他提到，股市大盤、房市、私募股權、債券，這些資產全都要靠新資金流入來助漲價格。然而，刺激措施挹注的新資金已經枯竭了，央行的貨幣刺激不再是供應新資金流動的可靠來源。

換言之，這些資產都有一個共通點：「對這些資產的新需求已枯竭。」

Kee說：「美國經濟今日尚未面臨急轉直下的情況，但估價過高的資產、內在價值小或無的資產、以及被過度吹捧的資產，如今都不再有人為製造出來的需求支撐。那正是大型科技股重挫、加密幣崩跌的原因。不過，那還不至於造成市場崩盤。」他說，基於美國經濟數據尚可，至少現在還無需憂慮賣壓普遍蔓延開來，但低流動性環境難免加劇市場波動。

他表示，就科技股而言，「價值好」的股票沒問題，例如Google母公司Alphabet和蘋果。但他警告，加密幣宜「全力走避」，因為「加密幣市場毫無價值可言，純粹是投機，低廉資金充沛時被投機客推上頂峰，但現在再也推不上去了」。

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