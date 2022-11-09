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特斯拉吐光過去2年來漲幅 後市還面臨諸多挑戰

編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉9日收盤下跌7.2%，報177.59美元，為2020年11月以來的最低點。(路透)
特斯拉9日收盤下跌7.2%，報177.59美元，為2020年11月以來的最低點。(路透)

特斯拉近來賣壓沉重，在日前申報文件揭露馬斯克賣股套現後，拖累該公司股價進一步下跌，過去兩年來大漲的特斯拉，因而吐光這段期間的最後一點漲幅。

根據彭博資訊報價，特斯拉9日收盤下跌7.2%，報177.59美元，為2020年11月以來的最低點。特斯拉股價先前已連續三個月收跌；11月以來下跌22%，跌得又更重。如今該公司市值已從2021年11月達到的高峰蒸發6,740億美元。

特斯拉投資人先前一直懷疑馬斯克將出售更多特斯拉股票，儘管馬斯克屢次否認。8日申報資料揭露馬斯克賣出39.5億美元的特斯拉股票，證實了這些擔憂；過去一年來他合計已套現約360億美元。彭博數據顯示，他仍持有特斯拉約14%的股份。

此外，特斯拉投資人還必須應付更多事情。特斯拉和全球汽車產業的其他車廠一樣，都因供應鏈缺料、原物料成本上升的問題，陷入掙扎。隨著受通膨所苦的消費者看緊荷包，特斯拉電動車的需求可能遭受打擊，也令市場開始感到擔憂。

在經濟衰退的可能性升高之際，投資人紛紛將資金轉出估值偏高的成長股，轉而投入較穩定的公司，特斯拉也因而受到波及。

分析師告誡，雖然在馬斯克最近出售特斯拉股票後，該公司投資人暫時獲得一些喘息空間，但特斯拉仍面臨許多阻礙股價上漲的挑戰。

Roth資本合夥公司分析師厄文說，雖然馬斯克出售股票的影響可能已消失，但「電動車競爭日益激烈、股票投資出現大量不錯的替代選項」，依舊對特斯拉股價構成威脅。

特斯拉 馬斯克 投資

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