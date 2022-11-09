選舉結果未定 道指跌647點

在最近連日上漲後，美股收低，因為期中選舉的結果仍沒有明確答案能確定誰將控制國會。加密貨幣拋售也給市場帶來壓力。美聯社

在最近連日上漲後，美股收低，因為期中選舉 的結果仍沒有明確答案能確定誰將控制國會。加密貨幣拋售也給市場帶來壓力。

道瓊工業平均指數 下跌646.89點或1.95%至3萬2513.94點；迪士尼領跌，這家娛樂巨頭上季業績未達分析師對營收和獲利的預期，股價下跌13.16%。史坦普500指數下跌79.54點或2.08%至3748.59點。那斯達克綜合指數下跌263.02點或2.48%至1萬353.17點。

在幣安(Binance)表示退出收購FTX的計畫後，比特幣價格跌至熊市新低，股指也跌至盤中低點。理由是企業盡職調查和最近關於客戶資金處理不當的報告以及涉嫌美國機構的調查。這個決定打壓了整體風險情緒並拖累了科技股。

根據Coin Metrics的數據，比特幣下跌11%至1萬6106.25元，為2020年11月以來的最低水平。一年前它曾達到6萬8982.2元的歷史新高。同時，以太幣也下跌11%至1155.01元。

股市在期中選舉前連續3天上漲，華爾街預計共和黨 將在大選中獲勝，並阻止任何未來的稅收和支出計劃。但國會的控制權並不明確。眾議院的主控權至今不明，《NBC》估計共和黨人可能贏得221席，只是微弱多數。

根據《NBC》的預測，在可能決定參議院控制權的關鍵競選之一中，民主黨的費特曼(John Fetterman)擊敗共和黨的奧茲(Mehmet Oz)獲得賓州關鍵的參議院席位。據州務卿拉芬斯佩格(Brad Raffensperger)的石法，民主黨參議員沃諾克(Raphael Warnock)和共和黨前NFL球員沃克(Herschel Walker)在喬治亞州的關鍵參議院席次將待12月6日複選決定。內華達州的關鍵的參議員席次也未決。

22V Research總裁兼首席市場策略師德布歇爾(Dennis DeBusschere)在報告中寫道，「選舉結果仍不確定，但預估模型、投資人和賭盤預期的紅色浪潮並沒有出現，而且在短期內，這將加劇已經升高的波動性。」

在10日公布10月消費者物價指數(CPI)報告前，投資人也感到疲倦。接受《道瓊》調查的經濟學家預計，總體CPI同比成長7.9%，略低於9月8.2%的漲幅。

AllianzIM的格拉漢(Johan Grahn)表示，「通膨是Fed的頭號敵人，如果核心CPI數據攀升，相信市場會對此做出負面反應。」

Stifel首席華盛頓政策策略師加德納(Brian Gardner)表示，期中選舉導致政府陷入僵局，這可能會影響Fed在經濟衰退時應對通膨的方式。

他說，如果出現衰退，這可能會迫使聯邦政府相應地調整升息政策。但他表示，陷入僵局的政府仍有可能通過較小的立法，例如擴大失業救濟金或食品券。

黃金在上一交易日上漲超過2%並在4日上漲3%後，9日穩定在一個月高點附近。然而，目前原因還不清楚。

Strategas分析師維隆(Chris Verrone)在報告中表示，「黃色金屬正在捲土重來，到底是為什麼？我們目前還不確定。」但他指出美元疲軟、通貨膨脹、經濟衰退擔憂、Fed對市場的焦慮以及加密貨幣的影響都是潛在的訊號，「正如這一行經常出現的情況一樣，價格大幅調整的基本或宏觀理由可能會及時顯現出來，可能會有一些波動，但我們一直在做多黃金，並今天會繼續這樣做。」

油價下跌，之前數據顯示美國原油庫存增幅高於預期，以及擔心中國新冠病例激增將拖累需求。

布倫特原油期貨下跌2.51元或2.6%至每桶92.86元。西德州中級原油(WTI)下跌2.82元或3.2%至86.08元。