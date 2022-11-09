我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創歷史 8亞裔當選伊州州議員

快看世界／在洗衣店、消防局投票 期中選舉眾生相

臉書母公司Meta裁員13% 逾1.1萬員工將被迫走人

中央社紐約9日綜合外電報導
臉書母公司Meta Platforms Inc面臨成本飆漲、廣告市場疲軟等困境，今天宣布將資遣逾1萬1000名員工，相當於總人數的13%，成為科技業今年規模最大的其中一波裁員。美聯社
臉書母公司Meta Platforms Inc面臨成本飆漲、廣告市場疲軟等困境，今天宣布將資遣逾1萬1000名員工，相當於總人數的13%，成為科技業今年規模最大的其中一波裁員。美聯社

臉書母公司Meta Platforms Inc面臨成本飆漲、廣告市場疲軟等困境，今天宣布將資遣逾1萬1000名員工，相當於總人數的13%，成為科技業今年規模最大的其中一波裁員

路透報導，這是Meta成立18年來首度大裁員，在這之前，包括微軟公司（Microsoft Corp.）與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）收購的推特（Twitter）等科技巨擘，已經裁撤數以千計的職位。

碰上數十年來最高的通膨率與快速調漲的利率，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為科技業及其市值帶來的榮景，在今年化為烏有。

法新社報導，執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）形容這是「Meta歷史上做過最艱難的改變」。

他在致員工的訊息中表示：「我想為這些決定和我們走到如今這一步承擔責任，我知道這對大家來說都很難過，我對受影響的人特別抱歉。」

這波裁員將影響Meta的元宇宙（metaverse）實驗室，以及旗下的臉書（Facebook）、Instagram、傳訊平台Whatsapp等應用程式（App）。

查克柏格表示：「不只是線上商務已回復原先趨勢，總體經濟低迷、競爭變強、廣告重大損失，都導致我們的營收遠低於我原本的預期。我錯了，我為此負責。」

查克柏格並提到，公司將把資源轉移到人工智慧（AI）引擎、廣告與商務平台，以及元宇宙計畫等領域。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，查克柏格還說，被資遣的美國員工將獲得16週遣散費，且年資每多一年再加2週，公司也會支付他們的剩餘有薪假期、6個月的健康保險，並為持簽證員工提供移民方面的支援。

美國境外的員工也會獲得類似資遣方案。

Meta也計劃削減自由裁量支出，並延長人事凍結到明年第1季。

Meta第3季獲利比去年同期的92億美元減少一半以上，降至44億美元。

查克柏格 裁員 元宇宙

上一則

道瓊早盤跌逾200點 市場緊盯期中選舉結果

延伸閱讀

道瓊早盤跌逾200點 市場緊盯期中選舉結果

道瓊早盤跌逾200點 市場緊盯期中選舉結果
Meta傳將大砍約10%員工 查克柏格：公司失策我負責

Meta傳將大砍約10%員工 查克柏格：公司失策我負責
市值蒸發5000億 元宇宙大裁員 影響臉書數千人

市值蒸發5000億 元宇宙大裁員 影響臉書數千人
臉書股價崩跌 查克柏格身價由1420億縮到381億

臉書股價崩跌 查克柏格身價由1420億縮到381億

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
美國政府在新冠疫情高峰期間，對家庭及企業提供豐厚的財務補助，加上聯準會（Fed）把利率降到谷底，使儲蓄增加且利息支出減少。如今聯準會力圖抑制通膨，卻發現這個任務難上加難。（美聯社）

若出現這個情況 可能讓Fed將利率升得更高、更久

2022-11-04 08:04

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨203席 民主黨175席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨203席 民主黨175席
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？