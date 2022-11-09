道瓊早盤跌逾200點 市場緊盯期中選舉結果

美股三大指數9日同步開低，道瓊工業指數早盤跌逾280點，投資人正緊盯期中選舉結果。美聯社

美股三大指數 9日同步開低，道瓊工業指數早盤跌逾220點；投資人緊盯美國期中選舉結果，目前國會爭奪戰選情膠著。

道瓊指數9日早盤下挫0.63%，標普500指數跌0.92%，那斯達克指數逾1%。費半指數滑落2.5%，台積電ADR跌1.2%。

共和黨有望取得眾院的控制權，但參院選情尚不明朗。以歷史來看，若形成民主黨執政、共和黨掌控國會的分裂政府，向來有利於股市，因為兩黨料將對缺乏共識的政策展開激烈對抗，一些爭議性的法案無法過關。

B. Riley Financial市場策略師Art Hogan說：「有可能出現分裂政府。對市場而言，經驗法則認為這是好事，政策變動較少，對個別產業的風險就少。」

個股方面，臉書母公司Meta宣布裁撤總人力的13%、或超過11,000名員工，為科技業今年來最大規模裁員行動之一，查克柏格大刀闊斧精簡人力，激勵股價9日早盤飆漲逾6%。

特斯拉股票 漲逾1%，根據監管文件，其執行長馬斯克在收購社群平台推特幾天後，賣出價值39.5億美元的特斯拉股票。

娛樂巨擘迪士尼（Disney）公布最新財報，旗下串流平台Disney+太燒錢，串流業務虧損隨之擴大，導致上季營收和獲利遜色，股票應聲重摔10%。