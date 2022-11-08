我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等待選舉結果 股指連漲三日

世界OnAir／低卡不等於健康 營養師的三餐怎麼吃？

美元指數連3跌至 近兩月谷底…Fed選後恐面臨政治壓力

編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元升值0.7%，報145.57日圓。（路透 ）
日圓兌美元升值0.7%，報145.57日圓。（路透 ）

美元指數周二連續三天下跌，投資人在美國國會期中選舉結果出爐之前推高美股，如今看來，只有周四公布的美國消費者物價數據才能扭轉美元頹勢。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.5%至109.623，跌至9月13日來最低。歐元兌美元升值0.5%，至1.0072。日圓兌美元升值0.7%，報145.57日圓。

共和黨可望掌控眾院，將阻礙總統拜登推動的政策議程。三菱日聯金融集團的策略師指出，這種情況最終可能不利美元，如果美國經濟急劇放緩或陷入衰退，府院僵局將阻礙財政支持政策的及時實施，「在這種情況下，聯準會（Fed）將承受更大的壓力，需要通過寬鬆貨幣政策來為經濟提供支持。因此，這可能進一步支持我們所預期的美元強勢將在明年逆轉。」

投資人也關注周四公布的美國通膨數據，根據彭博調查經濟學家所得預估中值，美國10月CPI年增幅料從9月的8.2%放緩至7.9%，核心通膨率料從6.6%降至6.5%。

日本外匯存底10月出現歷史上第二大單月降幅，因當局動支6.35兆日圓(433.7億美元)進行干預以支持日圓。

比特幣暴跌11.5%，至18,227.00美元，稍早曾觸及2020年11月以來最低。

投資 指數 貨幣

上一則

等待選舉結果 股指連漲三日

延伸閱讀

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」
期中選舉為挺烏添變數 澤倫斯基籲美國保持團結

期中選舉為挺烏添變數 澤倫斯基籲美國保持團結
美國通膨全怪拜登？克魯曼：共和黨政策只會讓通膨更糟

美國通膨全怪拜登？克魯曼：共和黨政策只會讓通膨更糟
共和黨喬州聯邦眾議員格林：彈劾拜登易如反掌

共和黨喬州聯邦眾議員格林：彈劾拜登易如反掌

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
美國政府在新冠疫情高峰期間，對家庭及企業提供豐厚的財務補助，加上聯準會（Fed）把利率降到谷底，使儲蓄增加且利息支出減少。如今聯準會力圖抑制通膨，卻發現這個任務難上加難。（美聯社）

若出現這個情況 可能讓Fed將利率升得更高、更久

2022-11-04 08:04

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」

從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」
期中選舉分析：共和黨可能參眾兩院和州長全勝

期中選舉分析：共和黨可能參眾兩院和州長全勝
張庭違法傳銷案大反轉 河北裕華市監局爆「造假證據」

張庭違法傳銷案大反轉 河北裕華市監局爆「造假證據」