等待選舉結果 股指連漲三日

由於投資人等待期中選舉結果，可能會影響未來的政府支出和監管水平，美股上漲。美聯社

由於投資 人等待期中選舉結果，可能會影響未來的政府支出和監管水平，美股上漲。

道瓊工業平均指數 上漲333.83點或1.02%至3萬3160.83點。史坦普500指數上漲21.31點或0.56%至3828.11點。那斯達克綜合指數上漲51.68點或0.49%至1萬616.2點。所有三大股指都連續第三天上漲。

市場參與者預計共和黨人將在8日晚上開始公布結果時奪回眾議院並可能贏得參議院。投資人往往偏好華盛頓的僵局概念，因為它會限制政府支出、新的稅收和法規。

The Wealth Alliance策略師柯漢(Seth Cohan)說，「如果陷入僵局，那可能是對市場可能發生的最好事情。發生這種情況時，市場通常表現得非常好。」

總體而言，歷史證明市場往往會在年底和中期選舉後長達12個月內上漲，因為投資人對未來政策的一些明確性感到寬慰。一個變數將是，如果可以決定控制國會的多處選舉賽太過接近而無法預測，這一結果可能會給9日的股市帶來壓力。

高盛分析師哈祖斯(Jan Hatzius)指出，「金融市場對共和黨獲勝的反應應該是溫和的，因為人們已經普遍預期眾議院的結果，如果共和黨控制眾議院，參議院的結果對政策結果的影響較小。」

他補充指出，「民主黨在參眾兩院意外獲勝可能會給股市帶來壓力，因為市場參與者可能預計企業稅收會進一步增加。」

股指在下午由高點滑落，那指一度下跌0.9%，原因是加密貨幣 出現更全面的拋售。在全球最大的兩家加密貨幣交易所Binance和FTX達成合併協議以解決最新的「流動性緊縮」之後，加密貨幣價格暴跌。比特幣觸及1萬7300.8元的低點，為2020年11月以來的最低水平。

Horizo​​n Investments策略師希爾(Zachary Hill)說，「加密貨幣是更整體投資人風險情緒的良好指標。」

SolarEdge Technologies在大盤指數中表現領先，在最近一季創紀錄的營收後上漲19.13%。連鎖百貨Kohl's宣布CEO下個月離職後，股價上漲了7.34%。

與此同時，由於上季業績令人失望，Lyft下跌22.91%。Take-Two Interactive和Tripadvisor在公布財報後分別下跌13.68%和17.31%。

在兩家最大的加密貨幣交易所同意合併以解決其最新的“流動性緊縮”之後，隨著加密貨幣大幅下跌，股市從高位回落。

Potomac Wealth Advisors總裁阿瓦隆(Mark Avallone)表示，預計Fed將減輕市場投資人目前可能感受到的任何興奮情緒。他表示，即使通膨沒有放緩跡象，股市仍在繼續上漲。與此同時，Fed並未改變其基調或政策。

他說，「Fed的這種心態很可能會再次緩和這種興奮情緒。」他指的是當前的市場反彈。

Raymond James分析師米爾斯(Ed Mills)表示，如果歷史作為借鑑，投資人預計史指將在2022年底反彈並非不可能。

在期中選舉前夕，史指往往每周都下跌，直到10月的第一周。然後，市場反轉並反彈到年底。

他表示：「在開始弄清楚誰可能獲勝之前，市場通常都很疲軟，然後隨著確定性的回歸，就會出現一些紓壓式反彈。」

自1946年以來，市場在期中選舉之後的12個月內上漲的機率達到100%，自1950年以來，選後6個月也都全面走升。

在新的一年即將到來之際，米爾斯預期債務上限可能會是影響市場走勢的關鍵因素，「唯一的問題在於：民主黨是否仍要在跛鴨狀態下推動。」「我不認為它們會這麼做，但若真的做了，將會移除2023年華府諸多不確定性，成為美股的大利多。」