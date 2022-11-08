美國通膨全怪拜登？克魯曼：共和黨政策只會讓通膨更糟

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國期中選舉共和黨 聲勢壯大，一般認為通貨膨脹居高不下是現任拜登 政府惹民怨的頭號原因。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 則認為，要是以共和黨的經濟計畫（如果有的話）取代拜登的經濟政策，美國通膨情況會更糟。

克魯曼選前在紐約時報專欄指出，共和黨之前打的選戰戰術，是熱切把美國經濟描繪成一幅「拜登衰退」的淒慘景象，因為2022年第1季和第2季美國國內生產毛額（GDP）連兩季萎縮，許多人稱之為「技術性衰退」，據此宣稱美國一波經濟衰退已經展開。當時克魯曼在紐時專欄中駁斥這種說法，隨即收到大批仇視郵件，拜登政府辯稱經濟未陷衰退也挨批是雙重標準。

然而，美國第3季GDP初估值顯示季增年率彈回2.6%，再次呼應強勁的聘僱成長，凸顯出依據兩季數據就判定上半年衰退來臨是謬誤的。要不然，要說1月至6月經濟陷入衰退，然後在第3季神奇復甦嗎？如何自圓其說？

後來，共和黨人士大致已不再談「衰退」，改為在選戰辯論和文宣廣告集中火力攻擊拜登管理經濟不力，砲火對準通膨，尤其是汽油價格。

克魯曼寫道：「共和黨根本就沒有抗通膨計畫，事實上，共和黨連一套連貫的經濟計畫都沒有。但就共和黨人士宣稱若打贏期中選舉將設法做的事而論，他們的政策會使通膨變得更糟，而不是改善。」

被逼問打算如何降低通膨時，共和黨人士大致總是繞回「汽油在（前任美國總統）川普卸職時每加侖才2美元！」的說詞。克魯曼接下來檢視這兩種比較合不合理。

首先，2021年1月那時的美國是什麼情況？共和黨怎會描述成「黃金年代」的模樣？當時，每周約有2萬個美國人因為新冠肺炎疫情而喪生，就業人口比疫前銳減900萬人。那時，美國乃至全球經濟都陷入一片低迷，這才是世界油價跌到異常低點的主因，進而使美國汽油價格變得那麼便宜。

更適切的比較是跟2019年相提並論，也就是疫情在美國爆發前的一年。那年，汽油平均價格是每加侖2.6美元。別忘了，過去三年來，美國的平均工資已上漲大約15%，所以現在每加侖汽油價格如果是2.99美元，就會跟2019年一樣負擔得起；但根據AAA的最新數據，全國汽油均價約每加侖3.8美元，變貴了，但也沒有共和黨宣稱的那麼令人負擔不起。

更何況，不論共和黨怎麼怪罪民主黨政府，拜登政府的政策對汽油價格的影響微乎其微，因為油價是受影響全球市場的國際事件所驅動，最明顯的就是俄羅斯侵略烏克蘭，其次是煉油產能瓶頸。

批評容易，共和黨對壓低汽油價格又有何良策？克魯曼說，根本就沒有半套對策。

至於通膨概況，如果說拜登執政初期推的大型赤字支出助長的通膨，確實有其論據；但克魯曼指出，拜登政策對最顯著的物價—能源和糧食—起不了多大作用，因為油價和糧價全世界都在漲。

若憂慮的是預算赤字對通膨造成影響，那就更要擔心共和黨得勢了，因為共和黨人士至今向外界發表最具體的經濟政策，就是他們「想要延續川普的減稅」…那必將大幅推升赤字。

確實有許多共和黨人堅持經濟上的意識形態，不認為減稅導致的赤字是個問題，原因之一是可能認定減稅終究會發揮促進成長的效益，或者因為他們相信政府支出，而不是赤字本身，才是導致問題的根源。

然而，在通膨竄高之際，沒有一套可信的削減支出計畫來抵銷減稅的影響，可能導致災難，瞧瞧英國前首相特拉斯的下場便知。她提出的經濟計畫，大致而言，與共和黨在美國提出的解方有許多相似之處，結果激起市場報以強烈噓聲，觸動英鎊急貶，導致特拉斯不久便下台。

克魯曼的結論是，共和黨的選舉策略只有一個，就是把通膨全怪罪在拜登頭上，但共和黨其實卻拿不出降低通膨的辦法；唯一可稱之為「經濟計畫」的主張，卻只會使通膨火焰燒得更旺。