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直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

不是騰訊、阿里 中國最賺錢的科技公司居然是蘋果

編譯劉忠勇／綜合外電
金融時報指出，蘋果在大中華區賺的錢是阿里巴巴和騰訊的總合，展現了執行長庫克企業外交耕耘多年的成果。(路透)
金融時報指出，蘋果在大中華區賺的錢是阿里巴巴和騰訊的總合，展現了執行長庫克企業外交耕耘多年的成果。(路透)

在中國最賺錢的科技公司竟不是本地的阿里巴巴或騰訊，而是蘋果（Apple）。不僅如此，據英國金融時報分析，蘋果在大中華區的獲利超過上述兩大科技公司的總和。

金融時報引用S&P Global Market Intelligence的數字比較，蘋果在大中華區截至9月止的財務年度的營業利益高達312億美元，兩年來成長104%，比騰訊和阿里巴巴同時間內各賺得152億美元和135億美元都高。

如此歷史水準的獲利所展現的，是蘋果和北京當局之間建立的「默契」，不僅在習近平打壓本地科技業時持續一帆風順，還在美國制裁華為時撿到便宜。金融時報指出，這是執行長庫克的企業外交的成果。疫情之前，當Alphabet、Meta、Netflix不得其市場而入之時，庫克經常訪問北京，並和其他科技高層一同會見習近平。

有人批評，蘋果因95%的iPhone生產依賴中國，向來配合北京當局的要求。報導說，這樣互蒙其利的默契一方面讓蘋果得以確保取得中國成本效應的勞力和工廠，另一方面成為全世界最大消費市場的高端品牌。

行動隱私工具開發商Guardian Project 主管 Nathan Freitas 對金融時報如此評道：「蘋果要對消費者體驗建立一個掌控、封閉生態系的願景，與中共希望對中國施行同樣的控制不謀而合。他們對和諧社會看法一致，只不過一個是手機的生態系，另一個是國家罷了。」

蘋果 北京 庫克

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