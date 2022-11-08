玩不了中國市場？美商Gap以4000萬元出售大中華業務

美國服飾業者Gap選擇退出經營中國市場，出售大中華業務。(美聯社)

美國知名服飾品牌「Gap」大中華業務易主，中國寶尊電商 有限公司8日宣布將以全現金交易方式收購美商Gap大中華區業務。據第一財經報導，該協議已經完成簽署，股價 交易對價為4,000萬美元，協議最終調整總金額不超過5,000萬美元，預計收購將於2023年上半年完成。

Gap大中華區公司為美國Gap集團全資子公司，後者是全美最大的休閒服飾公司之一，旗下擁有美式休閒品牌Gap、休閒時尚品牌Old Navy、中高端都市品牌Banana Republic，以及女性運動品牌Athleta等六個品牌。2010年，Gap在中國開設首家門店，目前擁有超過200家店鋪。2020年，公司旗下的Old Navy因發展不佳退出了中國市場。

而總部位於上海的寶尊電商公司，是家知名的品牌電商商業夥伴和技術研發及解決方案公司。此前與Gap也合作過一段時間，2018年12月，寶尊就成了Gap的電商服務商。這可能為寶尊能拿下Gap大中華區的業務作鋪墊。

按協議，寶尊此次獲得Gap獨家授權在大中華區生產、推廣與全渠道銷售，同時還擁有中國產品的設計權。相關商務協議為期20年，首期為10年；可續約兩次，每次5年。

面對Gap出售大中華區業務，業內分析人士均表不意外。去年，業內就在傳Gap集團計劃將其大中華區的業務出手，當時有多位潛在買家在接觸洽談，包括中國的百億獨角獸「SHEIN」也在傳聞買家之列。

進入中國市場十多年來，Gap在中國市場發展不算順遂，今年以來中國各地傳出Gap清倉、閉店的消息。相比優衣庫在中國市場的800家門店和ZARA、H&M 的500至600家門店，Gap門店數量不算多，據不完全統計，截至今年8月，中國門店僅剩152家。此前，Gap中國業務相關負責人公開受訪表示，Gap在全國具有代表性的渠道層面沒有優勢。

鞋服行業獨立分析師程偉雄分析，Gap在中國市場敗退核心原因還是線上業務布局不夠，渠道覆蓋僅僅在一二線市場為主，沒有在線上業務布局和在下沈市場突破，特別是在產品系列迎合本土消費者遠遠不如本土品牌靈活多變。