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大摩看好美股選後行情 小摩警告Fed鷹派帶來風險

編譯劉忠勇／綜合外電
摩根士丹利策略師 Michael Wilson準確料中今年美股下跌。(取材自摩根史坦利官網)
摩根士丹利策略師 Michael Wilson準確料中今年美股下跌。(取材自摩根史坦利官網)

準確料中今年美股下跌的摩根史坦利策略師 Michael Wilson主張，本周美國期中選舉之前，投資人應繼續做多股票，他認為美股正接近空頭底部。

摩根史坦利的Wilson在周一的報告中寫道，民調顯示共和黨將至少拿下國會兩院中的一院，為債券殖利率走低和股價上漲提供了潛在的利多要素，由此將足以推動這波熊市反彈行情。

今年迄今聲量最大的大多頭摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic則表示，債券殖利率可能接近近期頂點，短期應該有利美股，但隨著全球央行以數十年來最快速度升息，投資人仍然面臨風險。

美國期中選舉將於周二投票，將決定國會兩院的控制權、36個州的州長，以及無數其他地方民選官員和公投的命運。Wilson說，若共和黨人「大獲全勝」，可能會大大增加財政支出被凍結及史高預算赤字下調的可能性，進而推動10年期美國公債上漲，維持美股上漲的氣勢。

Wilson接受彭博電視訪問時說，「當裁員潮全面展開，將是我們看多美股的關鍵，因為這表示營運槓桿的失血可以止住。」他表示，美股正接近空頭底部。

他表示，很多科技股表現仍會不錯，「現實是公司太多，股價又高，所以科技就支出來說並非已死，我們非常看好科技支出。」

而Kolanovic在發給客戶報告中寫道，「（Fed）主席鮑爾表示 ，利率可能升到比9月點狀圖（4.75%）更高且維持更久，我們依然認為Fed將看到通膨方面有足夠進展，讓他們的升息在2月止步於4.75%，但風險傾向於更多升息」。

Kolanovic寫道，美國以外地區的股票大幅折價，以當地貨幣計算可能取得優於美股的表現。小摩對英國股市維持「優於大盤」評價，理由是與其他地區相比的折價、高股息殖利率、英鎊走軟也有出口。

Kolanovic也重申陸股為投資人提供買進機會。 「在最近暗示放鬆防疫限制的報導出爐後，中國股票已經突破近期的下行趨勢，」他寫道。「中國也是為數不多通膨不僅低且正下降的少數地方，尚有實施刺激措施的空間」。

高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius則表示，儘管Fed大幅緊縮利率、地緣政治存在不確定性，但美國經濟尚有機會可避免衰退。

高盛維持美國經濟未來12個月陷入衰退的機率為35%，遠低於華爾街同業平均預料的60%。

避免經濟衰退的條件包括經濟景氣放緩、名目工資增速放緩、通膨放緩和勞動市場再平衡。Hitzius認為，名目薪資增幅趨緩，是美國經濟走向軟著陸最令人鼓舞的經濟數據。

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