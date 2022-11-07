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波克夏上季賣了50億元股票 推估是這2檔金融股

編譯葉亭均／綜合外電
波克夏公司董事長巴菲特。(路透)
波克夏公司董事長巴菲特。(路透)

巴隆周刊（Barron's）報導，巴菲特的波克夏公司第3季可能從投資組合中減持近50億美元的金融股，而兩大減持的標的可能是花旗集團和紐約銀行（Bank of New York，BK）。

波克夏上周六（5日）公布上季營業利益成長20%至78億美元，同日也公布其季度10-Q報告，內容包含該公司的股票買進與賣出。

根據波克夏的現金流聲明，該公司上季淨買進約36億美元股票，其中買進約89億美元股票、賣出53億美元。

波克夏公司沒有揭露是賣出金融股，但這可從顯示波克夏每季10-Q表格中，波克夏持有金融股的成本基礎來推斷，這些金融股成本在第3季結束時比第2季末減少47億美元。

波克夏第3季究竟賣了些甚麼股票，將在下周公布，屆時該公司將提交截至9月30日的每季13-F報告。

在10-Q報告中，波克夏揭露每季股票投資組合的成本基礎與未實現獲利，其投資組合在第3季末總規模為3,060億美元，主要分為三大族群，金融、消費以及一個名為商業、工業與其它的類別。

該公司還揭露在上季的淨實現淨利為300萬美元，巴隆周刊指出，這是非常小的數字，代表波克夏可能在沒有取得可觀獲利的情況下賣出金融股。

巴隆周刊推估，在波克夏投資組合中沒有太大漲幅的唯一兩檔大型金融股是花旗集團與紐約銀行。波克夏在截至6月30日止持有5,500萬股花旗集團股票，依照上周五收盤價每股45美元計算，價值為25億美元。巴隆推估波克夏是在每股約55美元左右的價格買進花旗，這一批股票是在第1季買進。

另外，波克夏在6月30日持有7,200萬股紐約銀行股票，依照上周五收盤價每股42美元計算，當前價值約31億美元。根據巴菲特在年度股東信中提供的資訊，波克夏對紐約銀行的買進成本約每股43美元。

但也有另一種可能，是波克夏賣出一些未揭露的德國金融股。巴菲特在4月30日股東大會中回應股東提問時，表示波克夏在第1季買進多達50億美元的兩檔或三檔德國股票，而基於第1季的10-Q報告，這些股票可能是金融股，巴隆推估可能性之一是慕尼黑再保險公司。

波克夏 股票 投資

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