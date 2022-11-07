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特斯拉每輛車淨利是豐田的8倍 股價卻摔至17個月低點

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉股價7日下跌到17個月來最低。(歐新社)
特斯拉股價7日下跌到17個月來最低。(歐新社)

特斯拉執行長馬斯克收購推特一事，引發投資人持續拋售特斯拉，該股周一在紐約下跌5%至197.08美元，是2021年6月以來最低，過去17個月的漲幅至此化為一場空。

特斯拉今年大部分時間都因為被捲入市場規避風險的洪流而苦苦掙扎，但新一波跌勢發生在馬斯克收購推特之際。馬斯克於10月27日完成推特的收購交易，此後瘋狂推文談論他對該社群平台的許多改革計畫。那時起，特斯拉股價重挫超過12%，同期間，標普500指數幾無變化，那斯達克100指數僅跌1.9%。

自從馬斯克表明想收購推特，特斯拉的投資人就擔心這位億萬富翁必須一心多用兼顧數家高調企業。投資人尤其希望他專注特斯拉，這家公司正經歷一個充滿挑戰的時期——汽車需求在高通膨環境下放緩、供應鏈問題揮之不去，原物料成本居高不下。

但特斯拉截至上季仍有出色表現。根據日經分析，在7-9月，這家電動車廠每輛車的淨利是豐田的8倍，僅管豐田的銷量是特斯拉的7.6倍。

特斯拉上季淨利32.9億美元，豐田則是4,342億日圓，依那段期間的平均匯價138日圓兌1美元計算，相當於31.5億美元。豐田獲利欠佳的部分原因源自該車廠目前為供應商分擔增加的材料和電力成本。另又因為關閉俄羅斯的工廠，產生了969億日圓的一次性費用。

特斯拉目前是全球最會賺錢的汽車製造商之一，上季淨利雖然比不上賓士，但已超過寶馬和福斯。淨利潤率達15%。

根據日經，特斯拉的成功主要來自它賣的車比豐田的獲利高。豐田上季賣出262萬輛車，但每輛車只能賺大約1,200美元，特斯拉賣出34.4萬輛車，每輛車卻能賺到9,570美元。就每輛車的淨利而言，特斯拉據信領先業界，甚至超越賓士。

這是因為兩家車廠的策略有根本差異，豐田提供的車款種類繁多，但特斯拉只賣電動車，Model Y和Model 3占特斯拉逾九成的銷量。過去兩年，這兩款車的價位雖然相對較高，銷量卻增加幾乎一倍。

特斯拉有強大的品牌吸引力，不會對調漲價格將較高原物料成本轉嫁給消費者猶豫不決。它也搶先同業開始銷售更有利可圖的自駕軟體。特斯拉還裝設巨型壓鑄機，以減少組裝步驟，提高量產速度。另外，該公司直接採用網路銷售，比透過經銷商賣車的利潤要高。

特斯拉 豐田 馬斯克

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