期中選舉+CPI 3大股指2連漲

臉書母公司Meta上漲6.53%，《華爾街日報》報導指稱該公司最快可能在9日開始裁員。美聯社

美股7日上漲，因為投資 人期待接下來幾天國會期中選舉和關鍵通膨數據即將公布，並且對蘋果的供應警告不以為然。

道瓊工業平均指數 上漲423.78點或1.31%至3萬2827點。史坦普500指數上漲36.25點或0.96%至3806.8點。那斯達克綜合指數上漲89.27點或0.85%至1萬564.52點。盤中漲跌互見。所有三大主要平均股指均連續第二天上漲。

蘋果上漲0.39%，即使前一交易日下跌超過1%；這家科技公司6日表示，由於中國的疫情限制，iPhone產量已暫時減少。與此同時，在發布令人失望的上季業績後，Palantir下跌11.48%。Carvana下跌 15.83%。

臉書母公司Meta上漲6.53%，《華爾街日報》報導指稱該公司最快可能在9日開始裁員。

8日的期中選舉將決定哪一黨將控制國會，並影響未來支出的方向。民主黨目前控制眾議院，並在參議院擁有多數席位。

RBC策略師卡爾瓦西納(Lori Calvasina)在最新報告中表示，投資人可能會支持期中選舉可能出現的潛在僵局，因為民主黨總統與共和黨或國會分裂的國會歷來意味著高於平均水平的收益。

Hirtle Callaghan & Co. 副資訊長康格(Brad Conger)指出，「市場希望共和黨以某種方式席捲國會，將導致華盛頓陷入僵局，他們認為這很好，或者至少不會有新的支出，這將有利於利率和國債供應。」

在經濟方面，投資人預計10日的消費者物價指數(CPI)報告將進一步了解Fed需要升息 多高才能降低通膨。一份火熱的報告可能向投資人發出訊號，顯示從長期高利率趨勢可能不會很快轉向。

Baird分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)在最近的報告中寫道，「為了股票和債市與達到峰值的通膨表現相符，通膨需要繼續下降，而且速度要快於以往。在Fed發出『轉向』臨近的訊號前，事情可能仍然充滿挑戰。」

幾家企業在7日發布財報，包括動視暴雪、Lyft和Take-Two Interactive。企業財報季即將結束，史指成分股中大多數個股都已公布上季業績。

UBS表示，史指將在2023年第2季觸底在3200點，較上周收盤價低約15%。

該公司表示，隨著『通貨緊縮』出現，2023年可能會經歷一段經濟緊縮期。但它應該會在年底前回升至3900點，這將較上周收盤高出約120點。

隨著通膨下降，部分股票可望跑贏大盤，而另一些表現會更糟。

零售交易領漲道指，Walgreens Boots Alliance上漲4.1%，因消息指該公司將斥資35億元支持VillageMD收購緊急護理提供商Summit Health。該公司還提高了美國醫療保健業務的2025年銷售目標。家得寶和沃爾瑪也上漲。

由於天然氣價格飆升，能源股表現出色，對史指的提振最大。該類股上漲近2%，表現最佳的EQT上漲7.88。西方石油、馬拉松石油和EOG Resources也上漲。

巴克萊表示，Fed暫停升息可能不會是投資人希望的看漲訊號。

雖然從歷史上看，轉向鴿派對股市來說是個正面訊號，但巴克萊策略師克里許納(Venu Krishna)在最新報告中表示，當它與已經開始的衰退同時發生時，這可能是個看跌訊號。

克里許納寫道：「在整個大緩和期間，Fed一直能在經濟衰退開始之前就暫停其緊縮政策，這通常為股市在最終經濟衰退之前創下新高鋪平道路。」

然而，在可溯及1950年代的數據以尋找與當前相當的情況時，這位策略師發現，當Fed應對高通膨時，升息和衰退之間的落後幅度「縮小」，並且經常重疊。

他說，「如果在一個周期的最後一次升息時經濟衰退即將來臨，那麼暫停通常是一個看跌訊號，而不是看漲訊號。」