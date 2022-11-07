美企利潤縮水 高盛調降今明後年史坦普500指數獲利預測

高盛預測明年標普500指數企業利潤將回到2019年疫情前之前11.3%的水準。（路透）

高盛 集團調降史坦普500指數 企業今年到後年的獲利預測，理由是業者第3季利潤萎縮，預告前景更加不妙。

高盛柯斯汀（David Kostin） 為首的策略師團隊發布報告說：「我們相信史坦普500指數企業利潤已向下轉折，也因此下修預估值，以納入利潤大幅萎縮的因素。」「我們預測，不計能源業的史坦普500指數今年利潤將萎縮86個基點，明年萎縮50個基點且回到2019年疫情前之前11.3%的水準。」

柯斯汀等策略師寫道，第3季利潤萎縮是新冠肺炎疫情以來首見情況，以致獲利估計值必須跟著調整，尤以明年預估值下修最多。高盛如今預料史坦普500指數企業明年獲利持平，而原先預料尚有3%成長。

高盛策略師將今年整體每股獲利預測值由226元降為224元，明年由234元降 為224元，後年由243元降為237元。修正後的獲利年增幅各為7%、0%、5%。

同時，高盛維持今明年的史坦普500指數年底預測水準不變，各為3600點和4000點，這表示到今年底會從上周五的水準下跌4.5%，而到明年底會上漲6.1%。

高盛策略師指出，明年下修幅度較大，且還有進一步下修的風險，因為經濟若出現衰退，史坦普500指數企業每股獲利可能再下滑11%。