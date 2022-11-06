我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

CAA報告：微信右翼假資訊暴增 衝擊華裔選票

新核電業超尷尬 只有1家俄企供應燃料 歐美不敢制裁

編譯林奇賢／即時報導
全球只有俄羅斯國營核子企業（Rosatom）子公司TENEX是商用HALEU供應商。（路透）
全球只有俄羅斯國營核子企業（Rosatom）子公司TENEX是商用HALEU供應商。（路透）

俄烏戰爭引發能源危機，重燃各國對核能的興趣，尤其把目光投向新一代小型模組化反應爐（SMR），但路透指出，如今遭遇一尷尬問題：目前全球僅有一家俄國企業銷售SMR所需的核燃料。

SMR的支持者認為，這類核子反應爐發電效率更高、建置速度較快、還能加速擺脫化石燃料，有助減少碳排。這類反應爐大多使用高純度低濃縮鈾（HALEU）的燃料。HALEU的鈾濃度高達20%，有別於用於多數核電廠的燃料棒（鈾濃度約5%）。偏偏全球只有俄企TENEX是商用HALEU供應商，而該公司是俄羅斯國營核子企業（Rosatom）的子公司。

雖然目前沒有西方國家對Rosatom施加制裁，主要是考量到該公司對全球核能產業的重要性，但X-Energy、泰拉能源（TerraPower）等SMR核電廠開發商，都不想倚賴俄國的供應鏈

不過，若沒有HALEU的可靠來源，SMR核電廠開發商擔心沒人找他們發電，潛在HALEU生產商因而不太可能建立商用的供應鏈，取代來自俄國的供應來源。

歐美的企業都有商業量產HALEU的計畫，但即便是最樂觀情況，從決定建廠到實際生產都要至少五年的時間。

美國政府幾年前就知道這個問題，因此在2019年委由Centrus建廠來生產HALEU，且當局也會出資參與。於是Centrus成為在俄國之外，唯一獲得批准可以生產HALEU的公司。

雖然Centrus原定今年開始生產HALEU，但卻又把生產計畫延到2023年，部分原因是疫情期間的供應鏈問題，導致Centrus延後取得所需設備。

路透報導，一旦Centrus啟用並運轉這座生產設施，需五年時間才能開始每年生產13公噸HALEU，但這樣的產量還只是美國能源部規畫2030年所需核燃料量的三分之一。

俄國 供應鏈 疫情

上一則

期中選舉將近 民主黨輸了對美股是利多？

延伸閱讀

烏克蘭：俄軍綁架核電廠主管 飛彈攻擊尼古拉耶夫

烏克蘭：俄軍綁架核電廠主管 飛彈攻擊尼古拉耶夫
德總理拍板定案 最後3座核電廠全延後至2023年4月除役

德總理拍板定案 最後3座核電廠全延後至2023年4月除役
烏克蘭核電廠遭砲擊 失去外部電力系統

烏克蘭核電廠遭砲擊 失去外部電力系統
俄併吞烏克蘭札波羅熱州 傳擬接手監督當地核電廠

俄併吞烏克蘭札波羅熱州 傳擬接手監督當地核電廠

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
美股31日下滑，但道瓊工業指數10月創下1976年以來的最佳單月表現，所有主要股指均結束連續兩個月的跌勢。美聯社

股指中止連跌 道指46年最佳

2022-10-31 16:52
美國政府在新冠疫情高峰期間，對家庭及企業提供豐厚的財務補助，加上聯準會（Fed）把利率降到谷底，使儲蓄增加且利息支出減少。如今聯準會力圖抑制通膨，卻發現這個任務難上加難。（美聯社）

若出現這個情況 可能讓Fed將利率升得更高、更久

2022-11-04 08:04

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？

封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？