新核電業超尷尬 只有1家俄企供應燃料 歐美不敢制裁

全球只有俄羅斯國營核子企業（Rosatom）子公司TENEX是商用HALEU供應商。（路透）

俄烏戰爭引發能源危機，重燃各國對核能的興趣，尤其把目光投向新一代小型模組化反應爐（SMR），但路透指出，如今遭遇一尷尬問題：目前全球僅有一家俄國 企業銷售SMR所需的核燃料。

SMR的支持者認為，這類核子反應爐發電效率更高、建置速度較快、還能加速擺脫化石燃料，有助減少碳排。這類反應爐大多使用高純度低濃縮鈾（HALEU）的燃料。HALEU的鈾濃度高達20%，有別於用於多數核電廠的燃料棒（鈾濃度約5%）。偏偏全球只有俄企TENEX是商用HALEU供應商，而該公司是俄羅斯國營核子企業（Rosatom）的子公司。

雖然目前沒有西方國家對Rosatom施加制裁，主要是考量到該公司對全球核能產業的重要性，但X-Energy、泰拉能源（TerraPower）等SMR核電廠開發商，都不想倚賴俄國的供應鏈 。

不過，若沒有HALEU的可靠來源，SMR核電廠開發商擔心沒人找他們發電，潛在HALEU生產商因而不太可能建立商用的供應鏈，取代來自俄國的供應來源。

歐美的企業都有商業量產HALEU的計畫，但即便是最樂觀情況，從決定建廠到實際生產都要至少五年的時間。

美國政府幾年前就知道這個問題，因此在2019年委由Centrus建廠來生產HALEU，且當局也會出資參與。於是Centrus成為在俄國之外，唯一獲得批准可以生產HALEU的公司。

雖然Centrus原定今年開始生產HALEU，但卻又把生產計畫延到2023年，部分原因是疫情 期間的供應鏈問題，導致Centrus延後取得所需設備。

路透報導，一旦Centrus啟用並運轉這座生產設施，需五年時間才能開始每年生產13公噸HALEU，但這樣的產量還只是美國能源部規畫2030年所需核燃料量的三分之一。