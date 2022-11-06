期中選舉將近 民主黨輸了對美股是利多？

拜登總統5日在賓州為民主黨參議員候選人站台。（路透）

期中選舉 將在8日登場，包括聯邦參院約三分之一的席位改選、眾院所有席次全面改選，被視為是拜登總統的「期中考」。

儘管過去70年來，期中選舉一直為股市帶來提振效果，然而此時利率上揚、衰退疑慮陡增，再加上通膨為40年來最嚴重情況，這次的選舉是否能為美股帶來短期的利多仍待觀察。從歷史而言，期中選舉後的第四季和隔年是股市在美國總統四年任期中表現最強勁的時期。

根據民調顯示，拜登所屬的民主黨 可能會失去對聯邦眾院或參院的控制，這代表如果共和黨在本次期中選舉成功反撲，取得兩院多數席次，拜登在剩下的任期恐淪為「跛腳總統」。然而，股市可能會從另一個傳統上利多因素中獲得提振，也就是當國會和政府由不同政黨主導時，代表任何可能動搖經濟前景的重大立法都難以過關。

Bokeh Capital Partners投資長佛瑞斯特（Kim Forrest）說 ，國會和政府由不同政黨主導是好事，「因為什麼都做不了，未來兩年不再有不確定性」，「企業能夠在知道環境將如何的情況下進行營運，如果在民主黨總統的治理下，共和黨控制國會，這將為美國企業帶來一定的確定性」。

就算民主黨就算只失去參眾兩院其中一院的控制權，也會削弱民主黨動用財政措施來刺激疲軟經濟的能力，這會移除聯準會主席鮑爾進一步升息 以壓制通膨的一個潛在可能原因。

根據Optiver的估計，選擇權定價顯示，如果共和黨獲勝，史坦普500指數將上漲多達0.7%，如果民主黨保住國會多數，史坦普500指數將下跌多達3.3%。

從歷史來看，美國股市當前正逢在總統一任16季中最看漲的時期，因為根據Carson投資研究公司的數據，期中選舉年的第4季和隨後的兩季是歷史上表現最強勁的，自1950年以來，史坦普500指數在這三季的平均漲幅分別為6.6%、7.4%和 4.8%。然而，今年的美股展望因聯準會的升息行動而變得複雜。鮑爾上周打破市場對央行計畫政策轉向的任何預期，雖然暗示縮小升息幅度，但表明這輪升息的利率高峰值可能高於預期。