不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

Mastodon的iOS介面與推特十分類似。（App Store）

在馬斯克 接管推特 一周內，在名為Mastodon的小型社交網站上註冊的人數激增。

很多人可能沒有聽過Mastodon，它雖早在2016年就出現，但現在它正在迅速成長。某些人正在逃離推特，或者至少尋找第二個能在網上發布想法的方法，因為推特面臨裁員、高爭議的產品變更、其內容審核方法的預期轉變以及仇恨言論的激增。

很難到第二個類似推特的替代方案，它是個具有獨特影響力的平台，言論主題快速移動、著重文字、對話和新聞導向。但是Mastodon起碼很類似，它的外觀與推特相似，它的更新是時間順序而非演算法排列；它允許用戶加入由不同團體和個人管理的大量不同伺服器，而不是由推特、Instagram或臉書等單一公司控制的中央平台。

與大型社交網路不同，Mastodon是免費的，也沒有廣告。它由Mastodon創作者洛奇可(Eugen Rochko)經營的非營利組織開發，並經由眾籌獲得支持。

洛奇可在接受採訪時表示，自10月27日馬斯克接掌推特之後，Mastodon獲得了23萬個新用戶。他說，它現在每月有65.5萬名活躍用戶。推特在7月時報告它每天有近2.38億活躍的可獲利用戶。

洛奇可表示，「它顯然沒有推特那麼大，但目前卻是創立以來最大的時候。」他最初將Mastodon創建為一個計畫而不是消費產品。它的名字的靈感來自重金屬樂隊Mastodon。

●許多人陸續加入Mastodon

就在馬斯克接管推特之後，加州大學洛杉磯分校(UCLA)副教授兼關鍵互聯網調查中心教員主任羅伯茲 (Sarah T. Roberts)於10月30日開始認真使用Mastodon。

羅伯茲今年稍早在UCLA休假期間在推特擔任研究員，受啟發開始使用Mastodon，因為擔心推特的內容審核可能會在馬斯克的控制下發生變化。她認為一些新用戶只是厭倦了紀錄大量用戶數據並受廣告影響的社交媒體公司。

她指出，推特用戶可能會特別容易遷移到Mastodon，因為它的用戶體驗與推特非常相似。Mastodon的許多功能和介面對於推特用戶來說特別感到熟悉，尤其是在其iOS應用程式中；也許設定名稱略有不同，但用戶可以關注他人、撰發短文，限制為500個字符，並且可以上傳圖片和影音、收藏或轉發其他用戶的貼文等。

她說，「基本上它已經很接近推特了。」

不過兩者之間還是存在一些關鍵差異，特別是在網路的設置方式上。由於Mastodon用戶的帳戶由大量不同的伺服器託管，因此託管用戶的成本分散在許多不同的人和群體之間。但這也意味著用戶分散在各地，很難找到認識的人。洛奇可將這種作法比喻為不同的電子郵件提供商，像是Gmail和Hotmail。

這意味著整個網絡不受任何個人或公司的控制，但它也為習慣推特的人帶來一些新的複雜性。畢竟多年來，推特一直被批評比不上更熱門的產品介面如臉書和Instagram等。

例如，在Mastodon上，必須加入特定伺服器才能註冊，其中一些對任何人開放，其中一些需要邀請，或者用戶也可自行經營一個伺服器。Mastodon背後的非營利組織Mastodon.social正運作著一個伺服器，但它不接受更多用戶。

雖然用戶可以關注任何其他Mastodon用戶，但無論他們在哪個伺服器上註冊，如果關注者恰好屬於同一註冊的伺服器，用戶只能看到關注本身的Mastodon朋友或Mastodon朋友關注的人的列表。

就外觀和功能而言，它與推特非常相似，尤其是在iOS應用程式上特別易於使用。但與推特不同，用戶可以輕鬆地與大量觀眾互動，即使追隨者有限。

●社交媒體逃亡潮的去向

不過，很多推特用戶並未關閉原有的推特帳戶；Mastodon只是一種社交媒體逃亡潮的新去向，作為一旦不能再忍受推特時的替代工具。

羅伯茲也尚未決定是否關閉她的推特帳戶，但她對Mastodon上的追隨者增加速度之快感到驚訝。才註冊不到一周，並提醒她近2.3萬名推特粉絲後，她已經累積超過1000名Mastodon關注者。

她說，「人們可能很快就會不想待在推特上。」

此外，就某些層面而言，重新開始也很有趣。她說，「我想知道『重新開始會是什麼感覺？』」「這很有意思：哦，那個人來了！這是某某！我很高興他們在這裡，所以我們終於又可以在一起了。」