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糖供應吃緊 全球價格看漲

編譯易起宇／綜合外電
糖價將進一步走高。示意圖。(Photo by Faran Raufi on Unsplash)
糖價將進一步走高。示意圖。(Photo by Faran Raufi on Unsplash)

在全球通膨高漲之際，印度大幅減少2022-23產季的糖出口配額，由於最大出口國巴西的供應已出現問題，印度繼續採取出口管制措施，可能進一步惡化已經吃緊的全球市場前景，使糖價進一步走高。

彭博資訊報導，印度糧食部已發出通知，要求製糖廠在明年5月底前僅能出口600萬噸，但也表示到明年10月以前仍可能准許更多出口。該國2021-22產季的糖出口配額為1,120萬噸。

印度政府這項舉措來得不是時候，因為巴西正遭遇極度豪雨和甘蔗壓榨作業延遲，全球糖供應已十分吃緊。紐約原糖價格10月下旬以來已躍漲逾6%，在印度宣布減少出口配額後，價格可能又將進一步走強。

彭博日前已提前報導，印度正在考慮第一階段先允許出口600萬噸砂糖，第二階段再根據生產步調允許出口約300萬噸。

印度以往並不會管制砂糖出口，但自從出現生產疑慮後，該國去年開始頒布限令確保國內供應充足，試圖平衡國內持續上漲的糖價。印度政府已將限令延長至明年10月，但有些限制並不適用於對歐盟和美國的出口。

印度製糖廠協會（Indian Sugar Mills Association）預估，今年國內生產的砂糖將達到3,550萬噸。

印度砂糖的出口對象包括印尼、孟加拉、馬來西亞和阿拉伯聯合大公國等國，該國本身也是全球最大砂糖消費國。

MEIR Commodities India公司於2021-22產季在國內外市場共交易約50萬噸砂糖，該公司總經理夏克說，印度的製糖廠今年產季已簽約出口220萬噸砂糖。另外，印度糖儲量到2022-23年度開始的10月1日時，估仍將有600萬噸，能夠滿足印度節慶時節期間所需。

印度政府表示，受國內糖價上漲及全球糧食保護主義等因素影響，需限制糖的輸出，以確保國內的供給穩定庫存量。

印度 巴西 歐盟

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