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期中選舉對股市有何影響？歷史經驗這麼說

編譯易起宇／綜合外電
雖然投資人擔心美國期中選舉結果，但歷史經驗顯示，美股在選後通常都能有不錯表現。 美聯社
雖然投資人擔心美國期中選舉結果，但歷史經驗顯示，美股在選後通常都能有不錯表現。 美聯社

美股今年遭受嚴重打擊，蘋果、微軟、特斯拉等股票都已大跌，原因之一就是許多投資人都非常擔心美國期中選舉的影響。但研究顯示，雖然選前市場波動性將大增，但選後投資人通常都能獲得豐厚利潤。

投資者商業日報（IBD）報導，美國投資冠軍賽（US Investing Championship）三屆冠軍萊恩（David Ryan）表示，雖然今年股市隨著期中選舉逼近而持續下跌，但這場選舉卻可能有助提振市場。

萊恩表示，在1977至2019年間，美股表現最好的時候就是在國會兩院由共和黨和民主黨分別掌控時；其次是在共和黨掌管參議院、民主黨掌眾議院時。

投資管理公司Federated Hermes首席股市策略師奧蘭多也表示，國會對市場有利。

他說：「標普500指數今年來大幅修正25%，主要反映的是投資人對經濟狀況的失望，但如果選民選出分裂政府，股市通常會在期中選舉年的第4季上漲。」

但奧蘭多也說，有一個巨大風險是民主黨維持住對國會的全面掌控，「如果民主黨成功在期中選舉出人意表地成功維持住在聯邦參、眾兩院的多數席次，而且也不改變現在的財政政策方向，那麼股市走勢也可能不會改變。」

CFRA 首席投資策略師史托瓦則發現，從長期角度來看，統一的政府或分裂的國會將為投資人帶來最好結果。

他的數據顯示，從1944年至2022年，由一個政黨同時掌控國會和白宮，股市有75%上漲。最不好的時候則是在總統屬民主黨、但參、眾兩院都由共和黨占多數之時，只有60%的時候股市會上漲。

史托瓦認為，股市很有機會能在選後彌補部分損失。他說：「雖然我認為衰退風險高漲，將長期壓迫股市，但季節性的樂觀可能在今年稍晚和明年支撐或提振股市。」

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