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金價漲逾3% 因美10月就業報告藏端倪 引發美元重貶

編譯林奇賢／綜合外電
國際金價4日收盤大漲超過3%，白銀和銅價也同步上揚。 路透
國際金價4日收盤大漲超過3%，白銀和銅價也同步上揚。 路透

國際金價周五（4日）收盤大漲超過3%，白銀和銅、鋅等金屬也同步上揚，原因是在美國公布10月就業報告後，市場重新評估聯準會（Fed）的激進升息立場，引發美元重貶，進而提振黃金等商品的價格。

現貨金價4日收漲3.2%，報每英兩1,681.87美元，周線漲2.25%，是3月至今最大漲幅。紐約12月黃金期貨盤中一度上漲3.4%，隨後漲幅收斂至2.8%，收在每英兩1,676.60美元，而周線漲幅落在1.9%。

美國勞工部4日公布的10月就業報告，勾勒出好壞參半的勞動市場情況，其中非農就業人數增加26.1萬人，比市場預估增加19.3萬人高出甚多，失業率上升至3.7%，卻也高於預期，意味勞動市場的情勢不再那麼緊俏。

Kitco.com高級分析師懷科夫表示，這是一份「不太熱也不太冷」的報告，意味著「經濟復甦不會強到導致Fed更加激進收緊貨幣政策，也不會弱到引發對美國陷入經濟衰退的更多擔憂」。

美元應聲走貶，DXY美元指數4日收盤大跌1.8%至110.87，路透指這是2015年11月以來最大單日跌幅，提振了金價和其他大宗商品的行情。倫敦銅價收漲7.1%，創2009年元月來最大單日漲幅。

金價今年3月上旬升破每英兩2,000美元大關後一路走跌，因Fed持續緊縮貨幣政策，降低黃金這類非孳息資產的吸引力。

據路透的一份調查，分析師預估明年平均金價為每英兩1,712.50美元，有望從當前的水準回升，理由是Fed料將結束這輪緊縮循環，不再進一步升息，從而提高投資人對黃金的興趣。

金價 就業 升息

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