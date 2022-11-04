道指漲逾400點 但中止4周連升

最近幾天，投資人一直在努力解讀Fed主席鮑爾(Jerome Powell，圖)關於在Fed努力抑制通膨上升和強勁經濟之際是否可能出現緊縮政策的評論。美聯社

美股上漲，但全周收低，因為投資 人對最新就業 數據對未來Fed升息的意義得出相互矛盾的結論。

道瓊工業平均指數 上漲401.97點或1.26%至3萬2403.22點。史坦普500指數上漲50.66點或1.36%至3770.55點。那斯達克綜合指數上漲132.31點或1.28%至1萬475.25點。

本周所有主要股指均以下跌結束。道指下跌1.4%，結束連4周的上漲。史指和那指分別下跌3.35%和5.65%，也打破連2周的漲勢。

4日公布的10月非農就業報告讓投資人產生分歧，引發一些擔憂，即勞動市場新增26.1萬個工作崗位，Fed將繼續其升息行動。但其他人則將調查結果解釋為勞動市場開始降溫，即使速度很慢，因為失業率上升至 3.7%。

Ameriprise Financial首席市場策略師沙格林賓(Anthony Saglimbene)表示：「今天的結果是個雙城記。」「我認為市場不太清楚該如何衡量這個就業數據與Fed 2 發出的訊號。」

最近幾天，投資人一直在努力解讀Fed主席鮑爾(Jerome Powell)關於在Fed努力抑制通膨上升和強勁經濟之際是否可能出現緊縮政策的評論。焦點也轉向下周的消費者物價指數(CPI)報告。通膨下降可能代表升息正在發揮作用，並推動潛在的轉變。

其他消息方面，即使政府尚未正式宣布轉向，但對中國重新開放的希望推動在美上市的中國股票走高。拼多多、京東和阿里巴巴股價飆升。

企業財報季也在繼續，行動支付公司Block在業績超出預期後飆升11.5%。Carvana下跌38.95%，原因是虧損超出預期；而Twilio和Atlassian均因令人失望的業績指引而暴跌。

除了10日的CPI報告外，投資人還期待下周的期中選舉。

摩根史坦利保持「基本面看跌」，聲稱領先指標顯示未來進一步惡化。

該公司建議加碼公用事業、醫療保健和房地產。同時，將非必需品和硬體列為投資者應減碼的類股。

但該投行指出，Fed的轉向可能「遲早」會到來，並且在其所謂的「熊市下一個支點」前，有可能進一步反彈至4000至4150點之間，然後再來在3000到3200點之間。

由於該公司表示「宏觀疲軟」環境一直是企業的主要話題，因此正在密切關注企業獲利。它還指出，隨著企業開始削減每股獲利，平均估值呈下降趨勢。

然而，大摩表示，包括史指在內的多個主要指數在10月已出現反彈。

在連續幾個月下跌後，分析師對史指第4季獲利預期成長率已經轉為負值。FactSet資深獲利分析師巴特斯(John Butters)在最新發布的報告中表示，目前預計第4季獲利將萎縮1%，而6月30日時的估計為成長9.1%，而最近一次是9月30日的成長3.9%。

一周前，即10月28日，預計第4季獲利仍呈成長，即使增幅只有0.2%。

第3季獲利目前呈現2.2%的成長。如果仍高於去年，這將代表史指連續第8季實現同比成長。

經季節調整後，10月黑人男性的失業率從一個月前的5.8%降至5.3%。但這並不是因為該部分人力市場必然在勞動市場上領先；而是可能由於勞動參與率在10月略微下降至67.2%，略低於上個月的68%。

此外，黑人男性的就業人口比率從9月的64.1%降至63.6%，這可能代表勞工已經停止尋找工作，從而導致失業率下降。

總體而言，黑人和西語裔的失業率仍高於白人。

在最近的市場震盪中，Truist正在評估科技股，將該行業的評級從中性調降至減碼。

Truist在給客戶的報告中表示，「即使獲利動能處於多年低點，但該行業最近跌破重要的技術水平，並且仍以顯著的市場溢價交易。」「重要的是，我們正在市場的其他領域尋找更好的機會，例如能源、工業、醫療保健和必需品。」