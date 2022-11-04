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疫情揮之不去 為何日本百元商店仍能快速展店？

編譯易起宇／綜合外電
大創等日本四大百圓商店疫情期間仍每年新開逾100家門市，絲毫不見減速。 （路透）
大創等日本四大百圓商店疫情期間仍每年新開逾100家門市，絲毫不見減速。 （路透）

百圓商店在日本仍一如往昔地受到歡迎，即使新冠疫情揮之不去，這類商店的展店速度仍未減退。

日本英文媒體The Japan News報導，據帝國數據銀行調查，日本四大百圓商店公司大創（Daiso）、Seria、Can Do和Watts，在會計年度2019年結束時共有7,687家門市，而到了今年2月底已增加6.4%至約8,400家。這四家公司已每年加開逾100家門市，且從未減速，門市總數量可能在2025年度突破10,000家。

日本百圓商店市場2021年度的總營收估為9,500億美元，比前一個年度增長5.8%，1兆日圓大關已幾乎觸手可及。雖然持續展店確實有助提振營收，但這些公司也推出許多自行研發、高功效、價格高於100日圓的產品，已成功提高顧客平均消費額。也有人認為，這些公司的成長是受益於不需舉辦促銷活動，不像時尚業長期以來必須採取的做法。

其他公司也已注意到百圓商店的強勁表現，正開始開設類似商店。例如服飾業者Pal Group經營的300日圓商店3Coins，或是無印良品（Muji）今年9月底才開設的旗下首家500日圓商店「無印良品500」，店內約七成產品都是價格不到500日圓的日用品和消費性商品。

為何這些均一價商店會在日本流行並形成一種固定商業模式？這或許是因為消費者能在這些店裡便宜買到生活必需品，過去三年的疫情已刺激出對這些產品的需求。

不過，該報導認為，也有可能是因為這些商店能滿足民眾在其他地方難以滿足的消費欲。長期衰退已抑制了人們的購買欲，這些均一價商店或許是日本過去30多年經濟蕭條下的一種奇妙副產物。

日本 營收 疫情

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