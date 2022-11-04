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美股開高 道瓊漲逾300點 市場正消化10月就業數據

編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數4日開高，早盤道瓊工業指數一度大漲350點，此時投資人正消化剛出爐的10月非農就業報告。路透
美股三大指數4日開高，早盤道瓊工業指數一度大漲350點，此時投資人正消化剛出爐的10月非農就業報告。路透

美股三大指數4日開高，早盤道瓊工業指數大漲350點，漲逾1%。此時投資人正消化剛出爐的10月非農就業報告，解讀此報告對聯準會（Fed）未來的升息行動代表何種意涵。

道瓊早盤漲350點或逾1%；標普500指數漲1.4%，那斯達克指數漲1.5%。費半指數勁揚3.03%，台積電ADR漲1.8%。

勞工部公布10月就業報告，各項數據顯示勞動市場小幅降溫，非農就業人數增量縮小，工資升幅持穩，失業率上升，勞動參與率下降。但由於就業基調變化不大，且聯準會（Fed）已經改變升息路徑，預料12月會議升息幅縮小到2碼的機率偏高。

美國10月非農就業人數增加26.1萬人，比9月時的增加人數31.5萬人（修正後數據）明顯縮小，也是2020年12月以來最少，但比市場預估增加19.3萬人高出甚多；8-9月就業人數共上修2.9萬人。

專家指出，由於本周Fed會議已經將利率策略由追求「速度」，轉為著重於最終的「高度」，因此10月就業報告對貨幣政策的意義也有所改變。依據新的決策原則，既然10月各項就業數據與9月變化不大，便不會改變Fed減緩升息速度的政策基調。

薪資和人力資源外包業者自動資料處理公司（ADP）首席經濟學家李察森（Nela Richardson）說：「勞動市場依仍非常緊俏，失業率也低於4%。因此，Fed若要使經濟降溫，當前最大的阻礙就是勞動市場。」

就業 指數 升息

上一則

10月就業稍降溫 Fed升息放緩機率偏高 美股期指漲

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