消費者願花錢喝高貴飲品 星巴克營收、獲利雙雙優預期

星巴克周四公布營收和獲利均優於市場預期的財報，盤後股價勁揚。(美聯社)

全球連鎖咖啡店巨擘星巴克 （Starbucks）周四公布上季營收 和獲利雙雙超過華爾街預期，因為美國消費者花了更多錢在星冰樂和南瓜香料拿鐵等價格較貴的飲品上。該公司在與分析師 的電話會議上，也樂觀看待未來12個月的前景。盤後股價應聲上漲。

在止於10月2日的第4季，營收成長3%到84.1億美元，高於路孚特（Refinitiv）預估的83.1億美元，剔除部分項目的每股純益是81美分，高於市場預期的72美分。關鍵的全球同店銷售成長7%，高於市場預期的4.2%，北美門市同店銷售成長是更高的11%，主要是客單價升高。由於交易筆數僅微增，代表流量穩定但消費者付的錢增加。該公司指向北美市場的「策略性」漲價。

星巴克的營業利益率為15.1%，高於預估的13.8%，但不如去年同期，反映出通膨的壓力，以及該公司的各項舉措，包括調薪、訓練咖啡師、改善設備以利於他們的工作。

在海外，中國的防疫封控仍然影響星巴克的國際業務表現。該公司國際市場同店銷售下滑5%，不過，減幅小於StreetAccount訪調分析師預期的7.1%。中國同店銷售下滑16% ，也優於分析師預估的22%。

對於2023年度，星巴克預測營收可成長10%-12%，即使可能有3%的匯兌損失。全球市場同店銷售預料是先前預估7%-9%成長區間的高端。每股純益也接近15%-20%成長區間的上限。

星巴克的股價在盤後交易勁揚2.7%，今年截至周四收盤下跌28%。