美元走強 因鮑爾重申鷹派立場 英鎊貶值近2%

美元兌大多數貨幣全線保持升勢，對美國Fed升息的擔憂，導致各種金融資產價格下跌，英鎊也跟著貶值。(路透)

美元周四（3日）兌主要貨幣 走強，因聯準會（Fed）主席鮑爾日前表示，最終利率 可能比原先預期更高。英鎊同日貶值，英國央行 宣布升息3碼，雖創下33年來最大升息幅度，但也強烈反駁了市場對未來升息幅度的預期，並示警「前景非常具挑戰性」。

追蹤一籃子六種主要貨幣對美元的DXY美元指數上揚1.42%至112.93。

英鎊和其他主要貨幣一樣兌美元貶值。英鎊匯率3日貶值近2%，報1.1165美元。

日圓兌美元貶值0.2%，至148.205日圓。交易員持續關注日本當局任何干預匯市的行動，以支撐疲弱的日圓。

Fed周三連續第四次將聯邦資金利率目標區間調高3碼，至3.75%-4.00%，而鮑爾談話令市場對Fed轉鴿的希望破滅。

英國央行周四也跟進升3碼，創1989年來最大升幅，但為抑制市場對進一步積極貨幣政策緊縮的預期，央行發言展現鴿派立場。

英國央行也預測，2023年全年和2024年上半年經濟將陷衰退，時間比2008-09年金融危機期間那次還要長。

Monex USA交易主管Juan Perez表示，美元的主導地位將持續，「隨著全球經濟衰退的擔憂加深，這會促使更多人將資金轉入美元來避險」。

BMO資本市場公司全球外匯策略主管安德森Greg Anderson等分析師在報告中寫道，美國的利率最終高於先前預期，「可能會將我們一直預期的美元峰值出現的時間延後一至三個月」。

而周四公布的數據又顯示，美國經濟似乎仍未明顯降溫。截至10月29日當周，經季節性調整後的初領失業救濟金人數意外降至21.7萬人。衡量每名工人每小時產出的非農生產率，第3季經年化後較前一季成長0.3%。

如今市場關注周五公布的美國10月非農就業報告，根據路透調查，華爾街經濟學家預測將新增就業崗位20萬個，失業率料為3.6%。

凱投宏觀資深美國經濟學家Andrew Hunter表示：「這樣的數字仍太強勁，無法改變Fed緊縮貨幣政策的計畫。」