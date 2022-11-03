就業數據在前 股指連跌四日

美股連續第4個交易日下跌。在Fed再次升息3碼，並暗示不會很快出現轉向或降息之後繼續走低。美聯社

美股連續第4個交易日下跌。在Fed再次升息 3碼，並暗示不會很快出現轉向或降息之後繼續走低。

道瓊工業平均指數 下跌146.51點或0.46%至3萬2001.25點。史坦普500指數下跌39.8點或1.06%至3719.89點。而那斯達克綜合指數下跌181.86點或1.73%至1萬342.94點。

隨著交易員消化最新的利率決定，美債殖利率 飆升，給股市帶來壓力。2年期美國國債殖利率觸及2007年7月以來最高水平，而指標10年期美國國債殖利率大升9個基點至約4.15%。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示：「Fed後的宿醉繼續對美股構成壓力，因為第一輪升息的影響終於顯現出來。」「股市不會立即死去，但會走軟，直到市場消化Fed的鷹派立場。」

交易員之前預計Fed將升息0.75個百分點，將Fed的聲明解讀為鴿派，暗示未來升息幅度較小，一度推動股指2日走高，但當Fed主席鮑爾表示討論暫停升息「為時過早」以及所謂「最終利率」或利率達到峰值的水平可能會出現時，漲幅全部回吐。

許多人預計股市將繼續上下波動，直到通膨明顯降溫且Fed將停止升息。

投資人的注意力也轉向定於4日發布的10月非農就業數據。強勁的就業人數和低失業率雖然對經濟有利，但可能預示著Fed還有更多工作要做。

50 Park Investments CEO薩漢(Adam Sarhan)表示，韌性經濟開始出現裂痕，但Fed需要看到更多「壓力」來支持轉向，「失業率需要上升才能使通膨下降。」「這就是徹頭徹尾的現實。當人們沒有工作時，才會盡可能地停止購買和消費商品和服務。」

通膨和經濟的另一個線索將來自下周的消費者物價指數(CPI)報告。

企業財報季仍在繼續，高通、Roku和Fortinet均因令人失望的業績和財測而下跌。而即使上季表現強勁並調升財測，家樂氏仍下跌8.38%。

本周所有主要股指都呈下跌，道指和史指分別下跌2.62%和4.64%。那指下跌6.84%，將創2022年1月以來最差單周表現。

道指可望打破連續4周的上漲走勢，而史指和那指似乎可望終止連續2周的上漲。

根據美國個人投資者協會(AAII)的最新調查，散戶投資人對參加本周Fed貨幣政策會議的股市的悲觀情緒明顯降低。

AAII表示，事實上，本周看跌情緒已從上周的45.7%和前兩周的56.2%和55.9%的高點跌至32.9%，這是7個月來最低水平。看跌的歷史平均值是30.5%，而去年的高點約是今年勞動節前後的60.9%。

最新調查中看漲情緒有所改善，但沒有那麼顯著，從上周的26.6%和兩周前的22.6%和20.4%上升至30.6%，為8月高點以來的最高水平。話雖如此，看漲觀點仍遠低於其歷史平均水平38.0%，且已連續50周低於水平，更別談2021年11月達到的過去一年高點48.0%。

AAII對股票的中性看法從上周的27.7%和前兩周的21.2%和23.7%攀升至36.5%。

Oppenheimer表示，在歷上經濟低迷時期往往嚴重打擊休閒產業，但Booking Holdings在旅遊業的角色更佳。

該公司在2日公布財報時，訂單數和每股獲利超過華爾街的預期。它第4季的EBITDA雖低於華爾街預期，但該公司表示，這是由於積極的行銷活動將「更能定位公司在潛在衰退中的市占率提升」。