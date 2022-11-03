Fed升息不停手 後市多空要看這四件事

聯準會（Fed）主席鮑爾2日發言「鷹」得出人意料，嚇跌美國股市。路透

聯準會（Fed）在一連四次升息 3碼（0.75個百分點）之後，已釋出日後升息腳步可能趨緩的訊息，但同時Fed主席鮑爾也表明升息之路還很漫長，且最終利率峰值可能比9月時預測的水準還要高。對投資 人而言，Fed最新訊息好壞參半，接下來市場展望該怎麼看？

左右後市漲跌的因素很多。第3季財報季還沒結束。未來數周經濟數據行事曆也排得滿滿，至關重要的通膨數據和就業報告都將牽動投資人敏感神經。美國期中選舉也將登場，可能導致民主黨輸掉國會眾議院的控制權，甚至同時失去參、眾兩院主導權。

財經網站MarketWatch訪問多位市場專家，整理出以下四個值得密切關注的觀察重點：

一，通膨及就業報告

縱使Fed傾向在12月把進一步升息幅度從3碼縮小至2碼，但若欠缺證據顯示通膨數據正滑向2%通膨目標，Fed仍不得不把利率升到「更高」並在高檔維持「更久」。那將推升美債殖利率 ，並對美股落井下石。

鮑爾說，美國標題通膨率已從逾40年高峰緩和下來，但核心通膨持續攀升令人不安，工資成長數據也令人憂喜參半。

Cresset Capital投資長Jack Ablin說：「Fed最後會怎麼做，大致取決於通膨後續發展。」

美國10月消費者物價指數（CPI）預定本月10日公布。Fed偏好的通膨指標，個人消費支出（PCE）物價指數，則預定12月1日出爐。從4日（周五）公布的10月就業報告（內含平均時薪數據），也可觀察美國通膨近況。

如有跡象顯示Fed為了抗通膨，必須把利率升得「更高、更久」，可能進一步打壓美股和美債價格。債券的價格與殖利率走勢相反。

二，期中選舉

美國期中選舉8日登場，無論民主黨能否保住國會參、眾兩院主導優勢，只要選舉結果塵埃落定，投資人仍可能鬆一口氣。

eToro美國投資分析師Callie Cox說：「選舉過後，無論結果如何，股市通常都會大漲。」

大選結果是否會導致國會僵局重現，也令人關注。

有些投資人認為，共和黨如果奪回眾院或參院，可能使美股看漲。

市場顧問公司Opimas執行長Octavio Marenzi就表示，如果選舉結果是國會由兩黨分治，可能導致更多立法僵局，這意味有助長通膨之虞的財政支出法案更難過關。

他說：「共和黨如果拿下國會兩院中的至少一個，市場可能樂觀其成。」

三，盈餘數據

Cox說，美國企業今年迄今盈餘成長屹立不搖，在獲利預測紛紛下修而企業主管預警聲不斷之際，這種表現令人驚喜。

但第3季財報季還在進行中，仍有可能爆出意外利空，像是Alphabet、Meta Platforms和亞馬遜上周就傳來表現不如預期的噩耗。

根據FactSet的資料，標普500企業中仍有超過150家公司尚未公布財報；市場策略師也提醒投資人留意企業調降財測的風險。

摩根士丹利美股策略長兼投資長Michael Wilson最近表示，可能要到明年初企業攤開第4季財報時，才會陸續響起調降財測的警報聲。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall說，目前華爾街共識是，標普500企業2022全年盈餘可望成長5.6%，2023年再成長3.9%，分別低於9月底預期的6.3%和7%。

四，俄軍冬季出擊？

烏克蘭軍隊最近成功擋住俄軍攻勢，但若俄羅斯在冬季發動猛攻，可能使情況改觀，進而影響市場展望。

俄羅斯近來已召集數千名兵力，準備派他們上前線。Marenzi說，歷史往例顯示，對俄軍而言，「冬季向來是他們的益友」，這次也可能不例外。

如果俄軍又在烏克蘭攻城掠地，可能傷害股票這類風險性資產，同時助漲傳統安全避險資產，例如美元、美債和黃金。