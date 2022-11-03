Fed決議後 這個國家隨即提前2周預告將升息3碼

菲律賓央行將在兩周後將基準利率調高3碼，跟在美國聯準會（Fed）亦步亦趨。(路透)

菲律賓央行 總裁米達拉（Felipe Medalla）3日預告，菲律賓央行將在兩周後將基準利率 調高3碼，緊跟美國聯準會（Fed）升息 步伐。

米達拉在發給記者的手機訊息中表示，菲律賓的隔夜反向附買回利率將從當前的4.25%調高3碼（75個百分點）至5%，在17日表定的會議後生效，屆時該國政策利率將創2009年以來最高。他表示，此舉並非這波升息循環以外的行動。

米達拉也說，菲律賓央行「認為有必要維持Fed最新一次升息前的（兩國）利差，這也符合該央行維持物價穩定的職責，並減輕該國匯率受到Fed日前升息所帶來的任何衝擊」。他先前曾說，將在Fed升息後發表聲明。

在通膨竄升至13年高點、披索匯價創紀錄新低之際，菲律賓已啟動二十年來最激進的緊縮行動。菲律賓披索是亞洲表現最差的貨幣之一，9月底一度貶到59披索兌1美元紀錄低點，10月一直在該水準附近遊走，本周二（2日）貶值0.9%，報58.47披索。

法國外貿銀行（Natixis）駐香港資深經濟學家Trinh Nguyen說：「這是個大膽、主動的預告，將有助披索不致跌破60。如此鷹派立場將支撐這個貨幣的匯價，並幫助抑制通膨預期，同時可能讓金融情勢收緊、削弱需求。」

米達拉說，菲律賓央行隨時會採取必要的政策行動，將通膨率壓回持續性的目標路徑之內，讓平均通膨年增率在2023年下半年到2024全年期間，落在2-4%的目標區間。

該國央行日前預測，本周五公布的10月通膨年增率將介於7.1%~7.9%，較9月的6.9%進一步攀升。目前彭博訪調經濟學家預估中位數為7.1%。