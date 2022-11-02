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Fed將繼續升息 道指跌逾500點

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Fed將繼續升息 道指跌逾500點

記者張大仁／即時報導
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。

道瓊工業平均指數下跌505.44點或1.55%至3萬2147.76點。史坦普500指數下跌96.41點或2.5%至3759.69點。而那斯達克綜合指數下跌366.05點或3.36%至1萬524.8點。

Fed再次升息3碼(0.75個百分點)，鮑爾在新聞發布會上表示，其通膨鬥爭遠未結束，「我們還有一段路要走，自上次會議以來的新數據表明，最終利率水平將高於之前的預期。」

他補充說，現在談論暫停升息「為時過早」，「我們還有很長的路要走。」

當Fed聲明暗示未來可能發生政策變化時，美股一開始在升息後走升。聲明寫道：「在確定目標範圍內未來的增速時，委員會將考慮貨幣政策的累積收緊、對經濟活動的影響和通膨的落後性，以及經濟和金融發展。」

但交易員的希望因鮑爾對通膨的強硬言論而破滅。

Brandywine Global投資組合經理人麥克林提爾(Jack McIntyre)表示：「Fed主席鮑爾的評論語氣相當強硬，這意味著Fed仍要繼續對抗通膨，利率水平將高於之前預期。」「沒有任何鴿派跡象顯示Fed可能準備暫停。」

非必需消費品和資訊科技是表現最差的類股之一。史指這兩個類股均下跌超過3%。

在Fed表示還有更多工作要做之後，科技股暴跌，拖累那指下跌逾3%。亞馬遜、Netflix和Meta Platforms均下跌逾4.8%。特斯拉和Salesforce分別下跌5.64%和6.14%。包括大型科技股蘋果、Alphabet和微軟，均下跌超過3.5%。遭受重創的半導體公司Nvidia和Advanced Micro Devices也下跌。

稍早發布的就業數據顯示強勁，10月私人就業數據優於預期，描繪出一個具韌性的勞動市場。雖然Fed積極收緊政策，但1日的JOLTS報告也傳達了就業市場吃緊的情況。

道指10月創下紀錄，上漲近14%，為1976年以來的最佳單月表現。史指和那指分別上漲約8%和3.9%，結束連續兩個月的跌勢。由於2日的下跌，道指今年以來下跌逾11.5%，而史指和那指分別下跌21.12%和32.73%。

美元指數也跌至28日以來的最低水平。Fed今年來的升息提振了美元，而最新聲明暗示，未來可能會放慢升息步伐。美元指數最新報110.73，下跌0.7%。

美國國債殖利率也同步下跌。10年期美國國債殖利率下跌7個基點至3.97%，早盤仍高於4%。政策敏感的2年期國債殖利率下跌9個基點至4.44%。

BMO美國利率主管林根(Ian Lyngen)表示，「『累積收緊』和『落後影響』代表這將是最後一次升息3碼(75基點)，而12月的升息幅度很可能是2碼(50基點)。」

Vanda Research數據顯示，過去一周散戶投資人繼續買進股票，達到與5月和8月水平相當的每周高點。

資深副總裁伊阿齊尼(Marco Iachini)指出，獲利是主要推動力，並指出許多最熱門的零售股在發布令人失望的財測後出現拋售。但這被視為「逢低買入的機會」，而不是放棄。

截至1日，散戶投資人以每天15億元的速度購買美股。

伊阿齊尼還表示，投資人通常會在表現不佳時期出現風險反彈時追逐動能，以試圖減少損失。他把這個動作比作「害怕錯過」(F.O.M.O.)。

▼聯準會宣布加息3碼 拜登總統開保證

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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