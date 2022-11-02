Fed如預期升息3碼 下月速度放緩但還沒升完 美股臉綠

Fed主席鮑爾在11月政策會後記者會上表示，下月升息速度考慮放緩，但利率的最終水準可能比先前預測還高。歐新社

聯邦準備理事會（Fed）在美東時間2日下午2時宣布，將聯邦資金利率 目標區間調高3碼（0.75個百分點），至3.75～4%，是2008年元月至今最高水準。會後聲明暗示政策可能有所調整，但也重申仍會繼續升息 抗通膨。

聯準會 主席鮑爾在決策會後記者會上表示，聯準會將考慮在12月的下次會中，放慢升息步調至2碼，但他也說，聯準會尚未決定要這麼做，還提醒利率的最終水準可能比官員9月時預估的還高。

他說說，比起何時放緩升息速度，利率究竟要升到多高，以及限制性貨幣政策究竟要維持多久，這兩個問題現在顯然更重要。

鮑爾也提醒，升息步調放緩不代表聯準會認為升息的工作已經結束，「以為這就代表暫停恐怕是言之過早」。

美股在決策出爐後一度應聲漲逾300點，但之後一路震盪，最低跌逾500點，史坦普500和那斯達克綜合指數跌幅更深；美國10年期公債一度跌破4%大關，但之後又反彈回升。顯然這種鴿中藏鷹的說法嚇壞市場。

聯準會官員在決策會後聲明中坦承，今年來快速升息的效應，可能要花一點時間才會在經濟體系內反映出來，「委員會將考量貨幣政策緊縮的累積效應、貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後、以及經濟與金融發展」。

多數官員在9月會議中預測，今年底左右利率將需要升到4.4%，而明年至少還需再提高1碼。如果官員維持如此展望，代表12月中旬會再升息2碼。