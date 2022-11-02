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聯準會11月利率決策聲明全文

編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會。 美聯社
聯準會。 美聯社

聯準會（Fed）11月利率政策會議2日下午2時結束，會後照例公布決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的聲明，與上次會後聲明最大的差別集中在第三段，且包含暗示下次升息步調可能放緩的訊息。此次會後全文如下：

最近指標顯示支出和生產走軟。近幾個月就業成長持續強健，失業率維持在低點。通膨仍居高不下，反映的是與疫情相關的供需失衡、食品和能源價格較高，以及廣泛的物價壓力。

俄烏戰爭導致巨大的人道和經濟苦難。戰爭和相關事件對通膨帶來額外的上升壓力，且對全球經濟活動帶來沉重壓力。委員會正高度關注通膨風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦資金利率的目標區間提高到3.75%至4.0%。委員會預期繼續調高目標區間將是合適的，以便讓貨幣政策的立場達到足以限制經濟，讓通膨隨著時間回到2%的目標。至於未來利率目標區間的上升步調，委員會將考慮貨幣政策累積的緊縮、貨幣政策對經濟活動和通膨的影響的滯後、以及經濟和金融發展情勢。除此之外，委員會將持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如5月發布的「縮減聯準會資產負債表規模計畫」所描述的內容。委員會強烈承諾，要讓通膨率回到2%目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴爾 (Michael Barr)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、博拉德 (James Bullard)、柯林斯 (Susan Collins)、庫克 (Lisa Cook)、喬治 (Esther George)、傑佛森 (Philip Jefferson)、梅斯特 (Loretta Mester) 和華勒 (Christopher Waller)。

貨幣 利率 就業

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