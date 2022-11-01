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火雞貴了23% 馬鈴薯也漲…感恩節開伙 不如上館子

財經新聞組／即時報導
自行準備感恩節大餐的成本太高，不如外出用餐。（路透）
自行準備感恩節大餐的成本太高，不如外出用餐。（路透）

經濟不景氣，感恩節怎麼過？富國銀行最新報告提供建議，以決定哪種選擇可能最適合以及更省錢，報告指像火雞、蔓越莓和馬鈴薯這樣的感恩節晚餐主角比以往任何時候都貴，改成外食可能還比較便宜。

富國銀行特種作物食品和農業綜合企業部門經理魯賓(Brad Rubin)說，需要考慮的關鍵因素包括派對規模、是否非得吃火雞，以及是否願意外出就餐。

他說，「對於4口之家的小家庭而言，外食可能有點奢侈，但其實還划得來。而且如果是大家庭的話，規模經濟會讓外食相對更加便宜。」

2021年11月，外食成本增幅為5.79%，而食品雜貨價格增幅為9.81%。根據勞工統計局的數據，今年感恩節大餐的總成本比2021年11月高出14.9%。相較之下，8月在餐廳享用感恩節大餐的費用只比2021年11月上漲5.8%。

根據農業部經濟研究服務局最近的報告，感恩節大餐主角火雞的成本比去年高出23%。一隻8到16磅的冷凍火雞可能要花每磅1.64元購買。

如果對感恩節大餐持開放態度，魯賓鼓勵家庭「如果仍想在家吃飯，也許可以尋找替代肉品」，像是雞肉和豬肉。

根據勞工統計局9月消費者物價指數，雞肉價格同比上漲17.2%，豬肉價格上漲6.7%。

推動感恩節大餐成本上漲的項目包括雞蛋上漲32.5%、奶油上漲25.8%和麵粉上漲17.1%。水果和蔬菜的漲幅較小，僅有7.3%，但感恩節必需商品如蔓越莓和紅薯肯定會上漲。魯賓建議買罐裝品或冷凍品可以減少開支。

同時，傳統的馬鈴薯泥最好換成紅薯泥，因今年馬鈴薯產量預計將低於去年。

不斷上漲的商品成本直接轉化成售價，引起許多人震驚；出於這個原因，魯賓說，「對於4口之家來說，外出就餐可能更省錢。」

雖然餐廳高了菜單價格，但由於食材只占開銷的一小部分，因此受到的影響較小。魯賓說，「業者以規模經濟大量購買，可以將成本分散到勞動力部分，以更低的成本生產更多的食物。」

勞工 指數 雞蛋

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