應對Fed再升息 美股全面收低

Uber因營收大漲11.97%。美聯社

由於交易員評估優於預期的經濟數據並為Fed可能再次升息 做好準備，美股下跌。

道瓊工業平均指數 下跌79.75點或0.24%至3萬2653.2點，而史坦普500指數下跌15.88點或0.41%至3856.1點。那斯達克綜合指數下跌97.3點或0.89%至1萬890.85點。

所有主要股指開盤走高，但在9月職位空缺顯示勞動市場仍呈韌性後轉為下跌。這個數據加劇了人們對Fed努力控制高通膨時可能會保持其激進立場的擔憂。

Schwab金融研究中心交易和衍生品董事總經理佛雷德里克(Randy Frederick)說：「任何時候出現利多，市場都不喜歡它，因為這只是意味著Fed可能會進一步收緊，而且可能會持續更久。」「我們仍處於利空反而是利多的循環中。」

1日代表Fed 11 月會議的開始，許多人預計這將導致2日升息3碼(75個基點)。投資 人將密切關注Fed的聲明和Fed主席鮑爾的新聞發布會，以尋找收緊步伐放緩的跡象。

由於輝瑞的強勁財報繼續推動財報季優於預期，部分跌幅得到緩解。Uber因營收大漲11.97%。本季各家企業一直在努力應對高通膨、利率上升和強勢美元。

華爾街剛創下單月漲幅。道指在10月上漲近14%，為1976年1月以來最大單月漲幅，因為投資人從科技股轉向銀行等中堅力量。史指和那指分別上漲約8%和3.9%。

紐約人壽投資公司經濟學家兼投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)表示，投資人可能對Fed的潛在變化過於興奮。她預計Fed將在2日升息3碼，在12月升息2碼(0.5個百分點)，但不應將放緩視為Fed重大轉變的開始。

她說，「Fed暫停與調整不同。當然，不斷惡化的經濟和信貸狀況可能會導致Fed在某個時候適度轉向，但明年完全轉向寬鬆領域的可能性很小。」

古德溫指出，升息至今應該開始顯示其對整個經濟的影響，而不僅僅是房市。然而，Fed需要幾個月的數據才能改變方向，「在這一點上，通膨已經令人驚訝，Fed希望在調整之前看到工資成長逆轉的明顯跡象。經濟衰退應被視為基本假設而非風險。」

與通訊服務和非必需消費品相關的股票表現最差。

Alphabet和Netflix分別下跌4.27%和1.76%。亞馬遜暴跌5.52%。包括Newell Brands、Etsy和Royal Caribbean在內的以消費者為中心的股票也走低。

Oanda策略師莫亞(Ed Moya)表示，強勁的勞動市場代表利率可能會在長期維持高點。

他在給客戶的報告中寫道：「如果勞動市場仍然健康，而且通膨最終比市場最初想像的要高，那麼利率可能需要保持較高水平更久。」他也認為Fed政策轉向的說法「為時過早」。

繼強勁的職位空缺數據之後，莫亞預計Fed主席鮑爾2日的新聞發布會上將出現鷹派基調。

他說，持續的工資壓力也將使通膨難以緩解，而更多的職位空缺代表經濟遠未放緩，「如果勞動市場拒絕崩潰，認為Fed將降息的說法可能會崩潰。」

摩根史坦利投資長威爾森(Mike Wilson)表示，即使進入期中選舉的短期市場前景樂觀，但在企業獲利進一步下滑之前不會觸底，他針對這個財報季說，「我們認為投降的程度還不足夠。」

他表示，在最近喜憂參半的財報陸續公布後，最近的市場走勢是很合理的，但受創企業的「再起」並不意味著熊市就此結束。他認為這個財季並未對明年股市走勢有任何預測效果。

不過，雖企業獲利更糟，威爾森預期美股「遠優於」明年。他說，如果企業獲利在連3季「表現良好」後下降，明年第1季美股會走低。