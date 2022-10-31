股指中止連跌 道指46年最佳

美股31日下滑，但道瓊工業指數10月創下1976年以來的最佳單月表現，所有主要股指均結束連續兩個月的跌勢。美聯社

美股31日下滑，但道瓊工業指數10月創下1976年以來的最佳單月表現，所有主要股指均結束連續兩個月的跌勢。

道指下跌128.85點或0.39%至3萬2732.95點。史坦普500指數下跌29.08點或0.75%至3871.98點，而那斯達克綜合指數下跌114.31點或1.03%至1萬988.15點。

股指在10月大幅回升。道指引導這些漲幅，本月飆升13.95%。由於投資 人押注銀行等傳統企業引領下一輪牛市，道指創下1976年以來的最佳單月表現。史指和那指10月分別上漲8%和3.9%。

Carson Group首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「在上周大漲之後，股市正在喘口氣。」「然後，考慮到2日總是最重要的Fed會議和利率決定，暫停更有意義。」

雖然第3季財報季節喜憂參半，但10月股市走勢依舊亮眼。即使Meta Platforms和亞馬遜等大型科技股的成長放緩和業績普遍令人嚴重失望，隨著投資人紛紛撤出成長股，這些個股領跌科技股。

交易員本周正在為1日開始的最新Fed會議預做準備。外界普遍預計Fed將在2日升息3碼(75個基點)。華爾街將觀察來自聯邦公開市場委員會(FOMC)的聲明或主席鮑爾的新聞發布會訊號，看看Fed是否可能會在不久的將來暫停升息或縮減規模。

LPL Financial策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，「2日的訊息對於未來的市場預期至關重要。」「對於記者的問答環節，鮑爾主席將不得不巧妙地回答他的問題，就像在走鋼絲一樣。」

本周財報季繼續，來自Uber、輝瑞和Advanced Micro Devices。投資人也在期待4日公布的10月就業數據。

摩根大通表示，債券殖利率 已處於峰值過程中，如果這種信念堅持下去，這對股市來說是件好事。

策略師馬鐵卡(Mislav Matejka)在給客戶的報告中寫道：「如果債券殖利率見頂的觀點獲得支持，這將大大有助於股市穩定，估值本益比將顯得更加可信。」

他認為，通貨緊縮階段也在推進，他預計未來3到6個月內總體通膨和核心通膨將「明顯降低」，「最後，隨著經濟活動減弱到接近收縮區域，債券殖利率可能會受到從現在開始低迷的成長水平的限制。」

由於投資人基本上消化了令人失望的財，馬鐵卡預計成長型股票和一些科技股將出現反彈。這包括半導體巨頭ASML在內。

他寫道：「從戰術上講，成長型可能會相對於價值型反彈，但成長型和價值型似乎都比純粹的防禦性投資要好，後者的定價非常沒有吸引力，即使與債券殖利率方向成反比。」

貝萊德表示，市場正在因政策收緊即將結束的希望而上漲，但這可能還為時過早。

貝萊德投資研究所負責人博伊文(Jean Boivin)在報告中表示：「各國央行正在過度收緊政策。」「Fed和其他發達市場央行一樣，只有在升息造成的嚴重損害更加明顯時才會停止。」

這位資產經理人表示，利率已經達到可能引發經濟衰退的水平。貝萊德仍建議減持股票和政府債券，「央行資產負債表的萎縮給長期政府債券帶來拋售壓力，並有可能引發市場混亂。」

投資人正密切關注即將舉行的期中選舉，並擔心其對股市的潛在影響。

但花旗策略師克羅納特(Scott Chronert)表示，市場還有其他事情需要擔心。在他看來，選舉效應將僅次於對Fed利率政策、通膨和衰退風險的持續關注。

他指出，「也就是說，很難忽視歷史數據，顯示史指通常在期中選舉後的一年中獲得強勁的正回報。」「我們沒有將其納入2023年的基本假設，並認為這是一個積極的尾部風險。」

PredictIt的民調數據顯示，眾議院和參議院的控制權可能會轉移到共和黨手中，從而導致政府分裂。這降低了任何大規模政策改革的機會，這可能會拖累科技、媒體和娛樂以及能源股。另一方面，材料和半導體可以在共和黨控制國會兩院的情況下表現良好。