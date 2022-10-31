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手機和PC需求不振 村田下修全年財測

編譯易起宇／綜合外電
日本被動元件大廠村田製作所表示，由於通膨導致手機和個人電腦銷售不振，下修全年財測。 路透
日本被動元件大廠村田製作所表示，由於通膨導致手機和個人電腦銷售不振，下修全年財測。 路透

日本被動元件大廠村田製作所下修全年財測，因為雖然日圓貶值有助營收增長，但全球性通膨卻導致智慧手機和個人電腦（PC）的生產數量大幅減少，進而導致公司通訊、電腦相關產品銷售下滑。

村田製作所10月31日預測，截至明年3月底止的本會計年度營收將比去年度增長0.4%至1.82兆日圓，不如原先預期的1.93兆日圓；營業利益將比去年度減少10.4%至3,800億日圓，不如原先預期的4,400億日圓，也不及市場預期的4,276億日圓；全年淨利則可能比去年減少5.5%至2,970億日圓，同樣不如原先預期。

村田董事長村田恒夫在記者會上談到全球智慧手機需求時表示，「主要是大中華地區的中低階手機需求正陷入低迷」。他表示，原本7月時預料需求將在今年下半年度恢復，但中國大陸地區銷售不振狀況有些拖長，現在預期要到明年度才會開始恢復。

村田4月時預期今年度的全球智慧手機需求為13.7億支，與去年度需求狀況持平，但目前已下修20%至10.9億支，比去年度約減少3億支。村田去年度營收有四成來自智慧手機等通訊相關產品。

至於今年4至9月的上半年度期間，村田淨利較去年同期下滑4%至1,603億日圓，營收增長1%至9,202億日圓，營業利益減少12%至1,949億日圓。

手機 營收 日本

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