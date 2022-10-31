中國女首富吳亞軍辭職 龍湖地產股價大跌40%

「中國女首富」，前龍湖地產集團主席吳亞軍。（取材自微博）

10月31日早盤，港股龍湖集團的股價 就一瀉千里，開盤低開近15%之後，盤中一度暴跌超40%，創下歷史最大單日跌幅。截至目前，龍湖集團的股價仍然下跌超23%，總市值較28日收盤時的824億港元，蒸發近200億港元。

據中國基金報，龍湖2028年到期、利率4.5%的美元債盤中一度下跌12.6美分至20.1美分。截至發稿，報35美分。

10月28日晚間，龍湖集團發布人事變動公告。公告顯示，吳亞軍因個人年齡及身體原因而呈請辭任公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會委員、環境、社會及管治委員會委員、投資 委員會委員及公司授權代表，並獲委任為公司戰略發展顧問，自2022年10月28日生效。

同時，公司執行董事及首席執行官陳序平於2022年10月28日獲委任為董事會主席；沈鷹獲委任為公司執行董事；夏雲鵬獲委任為公司非執行董事。

報導稱，吳亞軍近來身體欠佳，處於休養狀態，眼睛也不大好。接任吳亞軍的陳序平也是龍湖的老員工。資料顯示，陳序平現年40歲，於2008年畢業於清華大學土木工程專業，取得碩士學位，並於同年加入龍湖，歷任工程經理、項目經理、地區公司總經理及集團地產航道總經理。 2021年8月，陳序平獲委任為公司執行董事及公司投資委員會委員，後於2022年3月1日擔任公司首席執行官。

龍湖集團還介紹稱，沈鷹現年46歲，於人力資源管理方面擁有逾21年經驗，曾就職於惠普集團和通用電氣；夏雲鵬現年45歲，於法律事務及企業管理方面擁有逾20年經驗，自2007年9月至2013年10月，擔任公司法律及內審部總經理。

1964年出生於重慶的吳亞軍，於1984年畢業於西北工業大學，涉足房地產之前，曾在國營儀錶廠 從事過機械工程師；此後，成為建設部城建司及重慶市建委主辦的一家報紙的記者。

1993年成吳亞軍事業的轉折點和起點。這一年，吳亞軍成立重慶佳辰經濟發展有限公司，並擔任公司董事長。 1995年6月，其創建重慶中建科置業有限公司，不久，更名為重慶龍湖地產發展有限公司。

龍湖地產成立的當年，吳亞軍在重慶開發自己的第一個地產項目龍湖南苑，此後的10年（到2005年），龍湖成為重慶乃至整個西南地區首家銷售額突破20億元的房企，並開啟全國化之路。2007年，龍湖地產銷售額突破100億元，躋身全國一線房企的行列，並於2009年11月底在香港成功上市。吳亞軍日後的財富之路就此開啟。並於2017年，龍湖突破千億銷售規模。

隨著龍湖集團的發展，吳亞軍也數次登上胡潤中國女富豪榜首位。早年間，吳亞軍與丈夫蔡奎離婚時分給對方超 200億港元資產，還因此備受公眾關注。

10月30日，「退休」後的吳亞軍首次公開露面，以「戰略發展顧問」的身分出席龍湖集團投資者會。

對於交班的原因，吳亞軍表示，是想要繼續推進龍湖的公司化治理。她再次提到三年前帶領管理層到美的參觀學習的往事，美的創始人何享健將企業交給職業經理方洪波的故事，給她種下了一顆種子，下決心讓龍湖走這一條路，「龍湖也要成為這樣的標桿」。

她說，原本計畫要在今年中期業績前後交接班，但8月初龍湖遭遇做空，銷售額也沒有回正，交接期也因此延遲至今。

如今，龍湖集團第三季度實現全口徑銷售金額598億，同比實現回正。最近一個月，龍湖在北京、上海、成都、合肥等高能級城市獲取10塊新地，累計投入超108億元。此外，1至9月龍湖經營性收入達到172億，實現穩步增長。

選擇這個時間點交棒，吳亞軍稱，龍湖沒什麼可擔心的，公司還會安排提前償還明年的一些債務，「安全得很」。

在投資者會議上，吳亞軍再次提到卸任的個人身體原因。由於常年的糖尿病和甲狀腺等疾病，她精力上已有些力不從心，「前段時間出現心臟問題，一直沒查出原因。」在兩天前的龍湖合夥人大會上，吳亞軍亦提到身體狀況。因為她剛做完眼部手術 ，當天戴著墨鏡，「後續還要繼續手術治療。」

在會上，她還表達了對公司和資本市場一貫的看法。在她看來，公司就像一個杯子，資本市場就是透過燈光，投到牆上的影子，資本市場出現波動是正常的。更重要的是，企業本身好不好，是不是在做正確的事。 「我非常相信龍湖的團隊，他們做的都是長期思考，而不是忙於應付，」吳亞軍相信，今年公司的利潤仍然會穩中有升，在困難的情況下能做到這一步也極為難得。

當有投資者問到下一步她的角色轉換時，吳亞軍坦言，她會關注公司的商業模式，是否符合生意邏輯、能否尋找新的增長點以及如何規避風險。卸任之後，吳亞軍在龍湖的身分轉為戰略發展顧問，她會與管理層保持溝通，也願意接受管理團隊的諮詢。