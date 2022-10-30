基辛格談供應鏈再平衡 點出台灣地位重要卻情勢危險

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。(路透)

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）近日受訪時表示，雖然近期晶片 需求減緩，但預期晶片產業規模在2030年前會擴增約一倍，因此必須維持長期的建廠計畫。他另提到，台灣在半導體供應鏈 扮演很重要的角色，但在目前情勢下卻是不穩定的，這也是他努力推動供應鏈「地理平衡」的原因。

華爾街 日報30日登出專訪基辛格的內容。基辛格說，從根本上而言，眼前仍有個長期的成長周期，近期的周期則是大幅波動，在新冠疫情引發的周期期間，供應鏈突然間受干擾，在每年成長5%、6%的產業中供應下滑約5%，而需求卻激增25%；如今世界經濟放緩，在他擔任英特爾執行長七個季度以來，前五個季度都在追趕（需求），這兩季終於追趕上了，然而，在晶片產業本這個十年將成長一倍的情況下，必須持續長期的工廠營建計畫。

談到經濟衰退與需求時，基辛格說，由於過去一段時間晶片短缺許久，因此到處都建立了庫存，這也是市場近期迅速疲軟的原因，至於通膨，從運輸、化學品、能源和設備成本都在上揚，英特爾在某些情況下把成本轉嫁給客戶。

基辛格也談到為何他努力推動美國晶片法與爭取補助。他坦承在亞洲進行生產，成本可便宜三成到四成，在歐美建廠在成本上不具競爭力，這也是為何半導體生產在歐美和亞洲的比重，已從1990年代的80%比20%，演變為今日的20%比80%。他說，若沒有晶片法的補助，英特爾不得不在亞洲進行更多生產，因此要靠這項法案來推動供應鏈的地理平衡

基辛格也重申要在四年內完成五種製程節點的策略，再次表示英特爾到2025年將重返技術領導地位。當記者問到成本是否能與台積電競爭時，他表示，英特爾卓越的電晶體將具有成本競爭力，而且在美國的供應鏈將靠著更好的技術和成本競爭力，更為平衡和有韌性。

談到美中角力時，基辛格認為這樣的地緣政治情況是無法避免的，這也是重新平衡供應鏈如此重要的原因。他說台灣在這塊科技供應鏈扮演如此關鍵角色，但在當前情勢下卻是不穩定、危險的（precarious），就連台灣廠商也認為必須讓供應鏈更為平衡。

基辛格期望，到了2030年之前，歐美和亞洲在半導體供應的比例能演變成五比五，其中20%在歐洲，30%回到美國，改變當前80%在亞洲、20%在歐美的情勢。