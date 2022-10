馬斯克：暫不動推特內容審核政策 符合條件用戶將解禁

世界首富、特斯拉 電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克 27日正式入主推特 ,多國政界人士與活動家立刻警告仇恨言論必須受到抑制。馬斯克則推文表示,推特的內容審核政策(Content moderation policy)將暫時保持不變。

馬斯克推文指出,推特將組建一個具有廣泛多元觀點的內容審核委員會,在該委員會召集之前,將不會發生重大的內容決定或帳號恢復,接著在數小時後發出第二條推文,強調「要非常明確的是,我們還沒有對推特的內容審核政策進行任何修改」。

To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIu