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被馬斯克開除 推特前執行長等3人有望抱走1億元

編譯周辰陽／即時報導
世界首富馬斯克27日完成了推特收購案後，據報立刻開除了執行長阿格拉瓦（圖）在內的4位最高層主管。彭博新聞報導，阿格拉瓦等3人有望拿著合計超過1億元走人。（路透）
世界首富馬斯克27日完成了推特收購案後，據報立刻開除了執行長阿格拉瓦（圖）在內的4位最高層主管。彭博新聞報導，阿格拉瓦等3人有望拿著合計超過1億元走人。（路透）

世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克27日完成了440億元的推特收購案後，據報立刻開除了幾名最高層主管。彭博新聞報導，其中三人有望拿到超過1億元的資遣費與之前批准的股權獎勵（Equity awards）報酬。

根據計算，不到一年前上任的執行長阿格拉瓦（Parag Agrawal）有資格領取約5000萬元，財務長西格爾（Ned Segal）跟法律、政策與信任主管蓋德（Vijaya Gadde）則分別有可能獲得約3700萬元與1700萬元。

知情人士表示，隨著馬斯克正式接掌推特這個社群媒體巨頭，阿格拉瓦、西格爾、蓋德與其他主要高管都在離職的人之中。這些人的離開也結束了六個多月的公開與法律糾紛，並以馬斯克自任執行長告終。

報導指出，根據公司的資遣政策條款，如果推特被收購、且他們在過程中失去工作，阿格拉瓦與他的副手們就像許多大型上市公司的高層領導人，有資格領取相當於一年薪水的資遣費與兌現非既得股權獎勵（Unvested equity awards）。同時，推特還必須承擔他們的一年健保費，相當於每人約3萬1000元。

推特代表沒有立即回應置評請求。批評人士常指老闆們擁有黃金離職補貼（Gilded exit packages）並不公平，因為合併或收購後失去工作的普通雇員很難取得軟著陸的待遇，但黃金降落傘（Golden parachutes）的捍衛者則主張，此舉讓高管們專注於股東的最有利方案，而不是擔心他們是否會在交易一旦達成後被換掉。

推特 馬斯克 社群媒體

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