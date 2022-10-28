美9月PCE通膨指標大幅上升 Fed下周將四度升息3碼

美國9月個人消費支出（PCE）維持熱絡，通膨指標仍居高不下。美聯社

美國9月個人消費支出（PCE）維持熱絡，通膨指標仍居高不下，尤其是扣除能源與食品之後的核心PCE平減指數 升幅更大；需求堅實加上通膨並未趨緩，預示聯準會 （Fed）11月1-2日會議將第四度升息 3碼。美股期指漲跌不一，美元小幅走強。

9月個人消費支出比8月增加0.6%，與8月增幅持平（修正後數據），也高於預估的0.4%；扣除通膨後的實質PCE增加0.1%，符合預估，比8月時的0.2%略低。消費強韌，是支持美國經濟的關鍵力道，但同時也使通膨壓力持續加重。

整體PCE平減指數比8月上升0.3%，符合預估，也與8月升幅相同，顯示近期通膨壓力未減；比去年同期上升6.2%，與8月升幅相同，比預估的6.3%略低。

最受聯準會關注的核心PCE平減指數更比8月上升0.5%，與8月升幅相同；雖比預估的0.6%升幅略低，但仍然維持高水準；核心指數比去年同期大幅上升5.1%，雖略低於預估的5.2%，但比8月時的4.9%進一步上升。

9月個人所得月增加0.4%，符合預期，也與8月增幅相同。

第3季就業成本指數比第2季提高1.2%，符合預估，升幅略低於第2季時的1.3%。

一些經濟學者預期需求將會降溫，從而使Fed減緩升息速度，但最新公布的9月消費支出與通膨指標卻顯示，需求仍然強韌，通膨壓力也更廣、更深，尤其PCE核心平減指數升幅持續擴大，因此市場益發預期11月會議時將再升息3碼，使基準利率達到3.75%-4%。