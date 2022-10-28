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FT：鴻海鄭州廠苦於應付疫情 專家籲蘋果擬供應鏈B計畫

編譯季晶晶／即時報導
金融時報報導，中國封控措施在鄭州引發混亂，鴻海鄭州廠工人請求物資供應，專家認為蘋果公司應針對供應鏈風險研擬B計畫。（路透）
金融時報報導，中國封控措施在鄭州引發混亂，鴻海鄭州廠工人請求物資供應，專家認為蘋果公司應針對供應鏈風險研擬B計畫。（路透）

英國的金融時報報導，中國的新冠清零政策在鄭州引發混亂，蘋果iPhone全球最大製造基地之一的員工懇求供應食物和醫療用品。但鴻海集團26日已發布聲明，指網路流傳短片稱富士康鄭州廠區逾2萬人確診是嚴重不實訊息。

香港01先前報導，「抖音」近日有多個自稱是富士康員工帳號，上傳短片稱富士康鄭州廠區爆發疫情，廠方為避免影響生產並未停工，導致確診愈來愈多。有網友聲稱，目前食堂關閉，廠內物資缺乏，公司管理層卻不聞不問。

根據金融時報，北京的網路審查人員已移除社群媒體上流傳的影片，裡面顯示鄭州廠工人要求物資供應。兩名工人說，廠方沒定期向隔離的員工送餐。

金融時報指出，此事凸顯出投資人對蘋果供應鏈風險的憂慮。蘋果的iPhone有95%在中國組裝。馬德里IE全球與公共事務學院的院長Manuel Muniz說：「如果蘋果不制定B計畫，這可能是絕對歷史性的錯誤。」

鄭州在昨天（27日）之前的三天，通報69例新冠肺炎病例，但金融時報說，多名工人表示實際感染人數高於官方估計。

金融時報並且引述上海美國商會的調查報導，受訪中企逾半認為中國經濟管理惡化。美國商會呼籲放寬嚴格的清零政策，因為調查的307家公司裡約有五分之一受封控措施影響而縮手投資。

儘管仍有55%的企業對三到五年的長期展望保持樂觀，但這是該調查1999年啟始以來最低。

鄭州 蘋果 投資

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