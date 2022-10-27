蘋果財報和庫克說了什麼？6大重點一次看

蘋果上季iPhone銷售約426億元，比去年同期成長9.7%，但仍低於市場預期。(路透)

蘋果 公司的業務展現韌性，上季營收 和獲利都優於市場預期，但投資人仍擔心iPhone 銷售和服務事業營收比預期疲弱。以下為蘋果最新財報的六大重點：

1.整體財報創佳績，但上季iPhone銷售不如預期

上季營收年比成長8.1%至901.5億元，創下同季最高紀錄；每股盈餘1.29分，高於市場預期。

iPhone上季銷售426億元，年比成長9.7%，但低於分析師預估的432億元。

2. Mac銷售勁增，是亮點

Mac銷售額成長逾25%至115億元，代表蘋果在PC市場不景氣中逆勢成長。這主要由搭載M2晶片的新款筆電MacBook Air帶動，另一原因是今年初供應鏈短缺而壓抑的需求被釋放。

3.平板電腦iPad營收下滑

iPad營收比去年同期下滑13%至72億元，低於分析師預估的79.4億元，主要受供應鏈問題拖累。但執行長庫克表示，上季的iPad銷售數字難與去年同期比較，原因是蘋果去年是在9月推出新的平板電腦產品。蘋果今年改為10月推出新的iPad機型。

4.服務事業營收成長減緩

服務事業上季營收192億元，成長率從前一季的12%降至5%。服務事業是蘋果近年營收成長的一大動力。蘋果財務長梅斯特里表示，服務事業成長減速是因匯率因素影響，且數位廣告和遊戲營收放緩。

5.本季營收成長預料減速，持續面臨不利的匯率因素

梅斯特里說，本季營收成長率將不如上季的8.1%增幅，而且本季Mac銷售實際上比去年同期下滑。

匯率不利因素預期對本季營收影響達10個百分點，影響性高於其他科技同業。

6.庫克說iPhone 14 Pro供不應求

庫克接受CNBC訪問時被問及iPhone的需求時，庫克表示iPhone 14 Pro和Pro Max供應受限，蘋果正試圖跟上需求，盡可能取得更多的供應來滿足需求。