亞馬遜看淡假期購物季營收 盤後一度重挫20%

亞馬遜預計年底假期購物季欲振乏力，本季恐改寫歷來最小營收增幅，拖累該公司股價在美股盤後跌逾10%。(路透)

由於消費者在經濟不確定性下縮減開支，電商 巨頭亞馬遜 上季財報不如預期，同時預估年底假期購物季欲振乏力，本季營收 可能寫下歷來最小增幅，拖累該公司股價在美股盤後一度大跌超過20%，稍後跌幅收斂至12％左右。

亞馬遜在27日美股盤後公布，第3季營收較一年前成長15％至1271億元，低於市場預期的1276億元；上季獲利29億元，一掃先前連兩季虧損的陰霾，而每股盈餘28分，不如去年同期經拆股因素調整的31分。亞馬遜今年6月把1股拆成20股。

亞馬遜旗下雲端事業AWS營收成長27%至205億元，也低於分析師預期的210億元。

這家總部位於西雅圖的公司預期，本季營收達1400億元至1480億元，低於分析師平均預期的1560億元。對這個亞馬遜向來業務最繁忙的季度來說，營收增幅預計僅成長2%至8%，將是歷來最小增幅。

亞馬遜財務長歐薩夫斯基表示，該公司正準備面對經濟成長趨緩的情況。Adobe也預測，美國11月和12月的電商銷售額只會比去年同期成長2.5％，顯示亞馬遜網站上的獨立賣家正準備面臨業績沒那麼好的假日購物季。

隨著消費者恢復疫情爆發前的購物習慣，亞馬遜今年一直在努力適應電商成長幅度急遽放緩的情況。該公司正在削減成本，延後啟用倉庫，凍結零售部門的招聘，以及暫停實驗型的計畫。

儘管亞馬遜矢言降低成本，但上季營業支出仍增加近18%至1250億元，連續第五季高於營收增幅。其中，科技和內容的營業費用（約等同該公司花研發與AWS的費用）增幅達到35%，為2018年以來最大，部分反映了亞馬遜擴大發放股票獎勵，在競爭激烈的市場中聘僱和留住科技人才。