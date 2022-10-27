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GDP推升道指 Meta拉低那指

美元走升 歐元重貶1%又貶破與美元平價

編譯葉亭均／即時報導
美元27日走升，歐元貶值超過1%，兌美元回到平價之下。(路透)
美元27日走升，歐元貶值超過1%，兌美元回到平價之下。(路透)

美元周四（27日）走升，歐元貶值超過1%，兌美元回到平價之下，美國數據顯示第3季國內生產毛額（GDP）年化後較前季成長2.6% ，高於預估，歐元在歐洲央行升息3碼後走貶。

美元指數上揚0.8%至110.58。

歐元重貶1%至0.9964美元，貶回兌美元平價之下。

歐洲央行27日宣布升息3碼，利率調高至1.5%，為2009年以來最高水準，避免通膨根深柢固，但由於歐洲經濟趨軟，未來升息步調有待商榷。歐洲央行總裁拉加德表示，雖然歐元區成長前景面臨的風險已轉向下行，但央行透過連續三次升息，在撤回貨幣寬鬆措施方面取得了實質性進展。

歐洲央行利率決議公布後，歐元兌美元從稍早觸及的一個月高點1.0094美元回落至平價以下。

道明證券的外匯策略師表示：「整體來說，拉加德顯然已經暗示了轉向，但沒有明確說太多。」

英鎊兌美元貶值0.58%，至1.1559美元，此前由於蘇納克被任命為英國首相，英鎊曾連續兩天上漲。

日圓小幅升值0.05%至146.29日圓。

數據顯示，美國第3季GDP季增年率為2.6%，結束了連續兩季下滑的趨勢。隨後美元應聲走強。

分析師表示，關於聯準會鷹派立場將在12月政策會議上開始轉向的猜測，導致美元在最近幾天下跌，周四出現反彈是自然的。

加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示：「在目前的水準上出現一點獲利了結並不意外。自周一以來，歐元兌美元已經上漲了約2.2%，在過去兩天，美元波動幅度相當大。」

央行 升息 利率

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