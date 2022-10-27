油價勁揚1%反映美GDP數據強勁 金價小跌

國際油價27日上漲超過1%，延續前一天近3%的漲勢。(路透)

國際油價 周四（27日）上漲超過1%，延續前一天近3%的漲勢，因為對美國原油出口創紀錄的樂觀情緒和經濟衰退疑慮減弱的跡象蓋過了對中國需求疲軟的擔憂；金價 在震盪交投中下跌，美元走升削弱黃金需求。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油12月期貨結算價上漲1.27美元，漲幅1.3%，報每桶96.96美元；西德州原油12月期貨結算價上漲1.17美元，漲幅1.3%，報每桶89.08美元。

數據顯示，美國原油出口量創下新高，這對需求來說是一個充滿希望的訊號。OANDA高級市場分析師Edward Moya說：「在美國經濟上季度反彈之後，原油價格上漲。」但他補充說，油價的漲幅因經濟仍在放緩的觀點而受到限制。

對中國需求的疑慮限制了油價漲勢。全球投資 人本周初拋售中國資產，因為這個世界上最大能源消費國的經濟被新冠清零政策、房地產危機和市場信心下降所困擾。日產證券研究部總經理Hiroyuki Kikukawa說：「在習近平日益強大的權力下，對中國混亂的經濟政策可能繼續下去的擔憂拖累了人們的情緒。」

金價小幅下跌

現貨黃金價格27日下跌0.2%，至每英兩1661.25美元，美國黃金期貨下跌0.2%，報每英兩1665.60美元。

道明證券大宗商品市場策略主管Bart Melek表示：「黃金目前顯然關注美元和技術面，昨天上漲後出現獲利了結也造成影響。」

美元在觸及逾一個月最低後反彈升值0.6%，使黃金對海外買家的吸引力下降。

投資人接下來將聚焦聯準會在11月1、2日會議可能再升息3碼的消息。

現貨白銀跌0.6%，至每英兩19.51美元，白金上漲1.3%，至每英兩963.38美元，鈀金下跌1.2%，至每英兩1940.33美元。