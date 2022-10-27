GDP推升道指 Meta拉低那指

道瓊工業平均指數收高，最新數據顯示第3季GDP成長優於預期並暗示通膨減弱，鼓勵投資人買進與經濟健康狀況相關的股票。美聯社

道瓊工業平均指數 收高，最新數據顯示第3季GDP成長優於預期並暗示通膨減弱，鼓勵投資 人買進與經濟健康狀況相關的股票。

道指連續第5天上漲194.17點或0.61%至3萬2033.28點。開拓重工、麥當勞和霍尼韋爾財報優於預期，領漲道指；盤中最高一度上漲549點。

史坦普500指數下跌23點或0.61%至3807.3點。那斯達克綜合指數下跌178.32或1.63%至1萬792.68點，因Meta和其他科技股的暴跌令該指數承壓。

經濟分析局的報告顯示，美國經濟第3季2.6%的年化速度成長，高於《道瓊》估計的2.3%。環比加權物價指數是一種生活成本衡量指標​​，經過調整以反映消費者行為的變化，本季上漲4.1%，遠低於預期的5.3%。根據Fed使用一項衡量標準，總體通膨率從7.3%大幅下降至4.2%。

Cornerstone Wealth投資長霍吉(Cliff Hodge)表示，這為尋找證明通膨正在下降的市場觀察家帶來希望，這可能導致Fed在11月會議後放寬升息步伐。數據公佈後，債券殖利率 也回落。

他說，「今天發布的GDP數據對於風險資產來說是個金髮姑娘。」他特別提到物價指數數據，「這是另一個跡象，顯示最糟的通膨可能已經過去。」

話雖如此，科技業仍繼續其近期的困境，拖累整體股市。由於疲弱的第4季財測和26日令人失望的第3季獲利，Meta暴跌24.56%。該公司還表示，明年構建元宇宙將損失更多資金。該財報導致幾位分析師調降該股評級。

SoFi投資策略主管楊恩(Liz Young)表示，道數的盤中上漲可能不是由於優於預期的GDP數據。

雖然她表示數據的確顯示第3季經濟可能沒有陷入衰退，但她警告，這並不意味著經濟在不久的將來不會陷入衰退，「我不認為這是今天市場交易記錄中重要的數據。」

她補充說，這個上揚是由「非同尋常的新聞」推動的，包括在俄羅斯入侵烏克蘭之後原油出口可能不會持續。

全國聯邦保險信用合作社協會首席經濟學家龍恩(Curt Long)表示，GDP和通膨數據支持Fed應在12月會議上將利率提高2碼的論點。

雖然他表示Fed在下周會議上擺脫近期升息3碼的趨勢還為時過早，但鑑於數據顯示，「溫和」降息是很合理的，「總的來說，這正是Fed正在尋找的報告類型。」

美國個人投資人協會(AAII)最新調查顯示，看漲情緒上升4個百分點至26.6%，為8月高點27.7%以來的最高水平。該民意調查衡量散戶對未來6個月股市將上漲的情緒。

AAII表示，看漲情緒現在已經持續49周低於38%的歷史平均水平。

看跌情緒下降10.6點至45.7%，在過去49周中有48周高於長期平均水平30.5%。在最新調查中，中性情緒攀升6.6點至27.7%，為6周新高。