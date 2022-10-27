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嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

美國第3季GDP成長2.6% 高於預估

美股道指早盤漲近400點 GDP超預期令投資人鬆口氣

編譯王巧文／綜合外電
美股三大指數27日早盤漲跌互見，道瓊工業指數漲逾250點，美國上季經濟回彈，提振投資人信心，但科技股連日繳出難看財報，使那斯達克欲振乏力。歐新社
美股三大指數27日早盤漲跌互見，道瓊工業指數漲逾250點，美國上季經濟回彈，提振投資人信心，但科技股連日繳出難看財報，使那斯達克欲振乏力。歐新社

美股三大指數27日早盤漲跌互見，道瓊工業指數漲近400點，歸因於美國第3季國內生產毛額（GDP）初估值優於預期，提振投資人信心，但科技股連日繳出難看財報，使那斯達克欲振乏力。

道瓊27日早盤挺升393點（1.23%），標普500指數上揚0.20%，那斯達克指數跌逾1%，費半指數平盤震盪，台積電ADR漲逾1%。

得力於消費者支出展現韌性，美國上季經濟從連兩季萎縮的頹勢反彈，GDP季增年率達2.6%，增幅比市場預期的2.3％更大，這是今年來美國經濟首度呈現成長，緩解投資人對經濟衰退的擔憂。

與此同時，科技股不振持續拖累那斯達克表現。臉書母公司Meta公布令人失望的上季財報，同時看淡第4季營收，拖累股價27日早盤暴跌23%。Meta還表示將繼續燒錢發展元宇宙，明年將虧損更多的錢，導致一些分析師調降其股票目標價。

由於財報超越預期，康凱斯特（Comcast）和麥當勞股價分別上揚6％和3％。

50 Park Investments執行長Adam Sarhan表示，投資人仍暈頭轉向，希望搞清楚企業表現及美國聯準會（Fed）未來方向，「市場是一種前瞻性機制，財報告訴我們過去發生的事。投資人需要清晰和確定性。目前，我們在多個層面上仍然存在很多不確定性。」

大型科技股財報季仍未結束，亞馬遜和蘋果本周稍後將公布財報。

指數 投資 那斯達克

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