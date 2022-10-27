加拿大央行升息從3碼變2碼 預告接近緊縮周期尾聲

加拿大央行26日意外放緩升息步伐，僅宣布升息2碼，而非市場原先預期的3碼。路透

加拿大央行 26日意外放緩升息 步伐，僅宣布升息2碼，而非市場原先預期的3碼。該央行表示，如今已逐漸接近這輪歷史性緊縮循環的尾聲，並預測加拿大經濟將在未來三季陷入停滯。

加國央行將政策利率調高2碼（50個基點）至3.75%。自3月以來，該央行已合計升息350個基點，為該國有史以來最快的緊縮循環之一。加拿大央行在3月升息1碼後，4月與6月各升息2碼，7月更一口氣升息4碼，9月則再升3碼，再加上最新宣布10月升息2碼，迄今累計升息14碼。

加拿大央行總裁馬克林（Tiff Macklem）在決策公布後的記者會上說：「這輪緊縮周期接近尾聲。我們正在接近，但還沒有到那一步。」但他說，「我們預期仍需要進一步升息。這可能意味著另一次較正常情況更大幅度的升息，也可能是轉向較常規的升息1碼」，目前距離2%的通膨目標還很遠，但加國央行試圖平衡，緊縮不足和過度緊縮的風險。

他在聲明中表示，未來的升息路徑將取決於「（收緊）貨幣政策對減緩需求的影響、供給方面所遭遇的挑戰如何解決，以及通膨和通膨預期將如何應對」。

雖然加國央行對於通膨仍保持相對鷹派的措辭，但這次升息幅度比預期小，也令外界懷疑該行能否容忍對加拿大經濟造成進一步傷害。

加拿大央行同日下修明年經濟成長預測，並表示今年第4季到明年上半年，經濟活動將接近不變。馬克林說，經濟並非陷入嚴重萎縮，但顯然會趨緩。

分析師指出，黯淡的經濟預測，可能就是加國央行升息幅度小於市場預期的原因。他們指出，雖然對未來升息的警告讓人沒那麼意外，但加國央行可能變得更加審慎。

加拿大皇家銀行經濟研究所資深經濟學家Josh Nye在一份報告中表示：「今天的鴿派轉向，佐證我們的觀點，即加拿大央行將在年底前持續放緩緊縮步伐，在12月升息1碼，讓終端利率落在4%。」

目前加幣匯價為1美元兌1.3552加幣。